Mesi gūst savus pirmos vārtus Pasaules kausa 'play-off'; Argentīna nervozi iekļūst ceturtdaļfinālā

Argentīnas futbola izlase sestdien 2022. gada Pasaules kausa izcīņas astotdaļfināla spēlē ar rezultātu 2:1 (1:0) nervozi pieveica Austrāliju, iekļūstot nākamajā kārtā, kurā būs jātiekas ar Nīderlandi.

Argentīnas izlase spēli iesāka ar lielu pārsvaru bumba kontrolē, tomēr mača ievadā ar uzbrukumu veidošanu īsti neveicās. Spēles 35. minūtē Aleksis Makalisters iespēlēja bumbu soda laukumā, kur Nikolass Otumendi atstāja bumbu Lionelam Mesi, un viņš ar kreiso kāju raidīja bumbu vārtu tālajā apakšējā stūrī.

Mesi tas bija pirmais vārtu guvums Pasaules kausa izcīņu izslēgšanas spēlēs, un līdz šim viņš precīzus sitienus bija izdarījis tikai grupu turnīrā. Tas viņam finālturnīros bija devītais vārtu guvums. Turklāt šis viņam bija 1000. mačs futbolista karjerā, saskaitījuši statistiķi.

Austrālijas izlase mača turpinājumā spēles gaitu izlīdzināja, taču arī viņiem bija grūtības ar vārtu gūšanas iespēju izveidošanu. 57. minūtē Austrālijas izlases vārtsargs Metjū Raiens pieļāva rupju kļūdu, kad viņš ar roku piespēlēja komandas biedram, kuram nācās atspēlēt atpakaļ vārtsargam. Uzreiz viņam virsū gāja divi argentīnieši, un Raiens pazaudēja bumbu. Hulians Alvaress to pārtvēra un izdarīja sitienu vārtos.

20 minūtes vēlāk mačā atgriezās intriga, un pēc Austrālijas spēlētāja centrējuma soda laukumā aizsargi bumbu izsita virsū Kreigam Gudvinam, kurš uzreiz sita pa vārtiem. Bumba trāpīja Enzo Fernandesam, no kura ielidoja Argentīnas vārtos. Viņam statistikā ieskaitīja sitienu savos vārtos.

Spēles galotnē Argentīna vairākos uzbrukumos bija tuvu trešajiem vārtiem, bet kompensācijas laika izskaņā Austrālijai teju izdevās rezultātu izlīdzināt. Bumba soda laukumā nonāca pie Garanga Kula, un viņam vajadzēja ātri izdarīt sitienu. Argentīnas izlasi no vārtu zaudējuma glāba vārtsargs Emiliano Martiness.

Jau vēstīts, ka sestdien otrā astotdaļfinālā Nīderlande ar 3:1 uzvarēja ASV. Nīderlande un Argentīna ceturtdaļfinālu aizvadīs 9. decembrī.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Pasaules kauss 2022, astotdaļfināls: Argentīna - Austrālija

Argentīna - Austrālija 2:1 (1:0). Spēle noslēgusies!

90+7. min. Austrālijas izlasei bija iespēja izlīdzināt rezultātu. Bumba soda laukumā nonāca pie Garanga Kula, un viņam vajadzēja ātri izdarīt sitienu. Argentīnas izlasi no vārtu zaudējuma glāba vārtsargs Martiness, kuram spēlētāji izteica pateicību.

90+4. min. Argentīnas izlase turpināja bīstami uzbrukt. Austrālijas izlases aizsargi bloķēja vairākus sitienus pēc kārtas, bet tad Raiens ar kājām atvairīja Lautaro Martinesa sitienu. Bumba atlēca pie Mesi, bet viņam sitiens neizdevās.

90+3. min. Mesi vēlreiz apdraudēja vārtus, viņš no soda laukuma stūra tēmēja tālajā vārtu augšējā stūrī, bet šoreiz bumba aizlidoja garām vārtiem.

Otrā puslaika kompensācijas laiks būs septiņas minūtes.

90. min. Maklarenam sitienu pa vārtiem izdarīt neļāva Argentīnas aizsargu, un bumba uzlidoja augstu gaisā. Vārtsargs Martiness to lēcienā tvēra, bet Soutars viņu ar elkoni iedunkāja pa ribām. Tas argentīniešiem nepatika.

89. min. Mesi pusātrā pretuzbrukumā uzvilka uz sevi trīs pretspēlētājus un piespēlēja Lautaro Martinesam, kura tēmētais sitiens vārtu augšējā stūrī bija neprecīzs.

88. min. Lautaro Martiness ar sitienu no soda laukuma aizripināja bumbu garām tālajam vārtu apakšējam stūrim.

81. min. Behičs uzņēmās iniciatīvu un devās no laukuma vidus soda laukumā. Viņš kā slalomā tika garām aizsargiem, bet sitienu no soda laukuma bloķēja Martiness.

80. min. Argentīnas izlasē laukumu pameta Makalisters un Molina, bet viņu vietā devās Palasioss un Motiels.

77. min. Argentīna - Austrālija 2:1Austrālijas izlasei izdevās atspēlēt vienus vārtus ar veiksmes palīdzību. Vispirms tika izdarīts centrējums, bet aizsargi bumbu izsita ārā no soda laukuma. Bumba nonāca pie Kreiga Gudvina, kurš uzreiz sita pa vārtiem, un bumba trāpīja Enzo Fernandesam, no kura ielidoja Argentīnas vārtos. Martinesam vēlāk fiksēja sitienu savos vārtos.

74. min. Taljafiko kreisajā malā skrējienā saņēma bumbu un iegāja soda laukumā, no kurienes izdarīja sitienu garām tālajam vārtu apakšējam stūrim.

71. min. Argentīnas izlasē divas maiņas - malā devās Alvaress un Akunja, bet viņu vietā nāca Lautaro Martiness un Taljafiko. Trīs maiņas arī Austrālijas izlasē, un spēli noslēdza Djūks, Lekijs un Degeneks. Viņu vietā iznāca Kuls, Karačičs un Maklarens.

66. min. Argentīnas izlase palielināja savu tempu un turpināja uzbrukt. Mesi izdarīja sitienu no distances, bet bija neprecīzs.

65. min. Mesi demonstrēja savu meistarību, apspēlējot četrus spēlētājus. Soda laukumā viņš iegāja pēc īsas piespēles, bet sitiens pa vārtiem neizdevās.

63. min. Austrālija kreisajā malā ieguva standartsituāciju, no kuras reālus draudus vārtiem izveidot neizdevās.

57. min. Argentīna - Austrālija 2:0Austrālijas izlases vārtsargs Metjū Raiens pieļāva rupju kļūdu. Viņš ar roku piespēlēja komandas biedram, kuram nācās atspēlēt atpakaļ vārtsargam. Uzreiz viņam virsū gāja divi argentīnieši, un Raiens kļūdījās. Hulians Alvaress pārtvēra bumbu un izdarīja sitienu vārtos.

Skats no tribīnēm uz Mesi gūtajiem vārtiem. View this post on Instagram A post shared by Harry Hesketh (@harryhesketh)

53. min. Romero nesapratās ar vārtsargu un izpildīja viņam paviršu piespēli. Djūks jau steidza to pārtvert, taču Martiness izsita bumbu ārpus laukuma, lai glābtu situāciju.

50. min. Mesi saņēma bumbu uz soda laukuma līnijas, bet viņa sitiens neizdevās pietiekami spēcīgs, tāpēc Raiens bumbu droši tvēra.

50. min. Papu Gomess pameta laukumu Argentīnas izlasē, bet viņa vietā iznāca Lisandro Martiness.

47. min. Argentīnas izlases vārtsargs Martiness riskanti nospēlēja, pieturot bumbu, un Djūks bija tuvu, lai bumbu viņam atņemtu.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1599127544191598592

Sācies 2. puslaiks

Argentīna - Austrālija 1:0. Noslēdzies 1. puslaiks

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1599127544191598592

45. min. Austrālijas izlase ar bumbu aizvadītajās minūtēs darbojās vairāk. Ar uzbrukumu iesākšanu austrāliešiem gan neveicās.

38. min. Degeneks neuzmanīgi nospēlēja divcīņā "otrajā stāvā", par ko saņēma brīdinājumu.

33. min. Austrālijas izlasei ātri izdevās apslāpēt Argentīnas izlases uzbrukumus. Argentīnieši gan spēlēja diezgan lēnīgi un saspēlējās vairāk pa laukuma vidu, nevis ātri uzbruka par flangiem. Tad Austrālijas izlases spēlētājs Behičs pagrūstījās ar Mesi ārpus laukuma un pārkāpa noteikumus, dodot pretiniekiem standartsituāciju.

35. min. Argentīna - Austrālija 1:0Lionels Mesi realizēja savu pirmo vārtu gūšanas iespēju. Viņš izpildīja sitienu pa vārtiem no standartsituācijas, bet aizsargs ar galvu izsita bumbu ārā no soda laukuma. Argentīnas uzbrukums turpinājās, Aleksis Makalisters iespēlēja bumbu soda laukumā, kur Nikolass Otumendi atstāja bumbu Mesi, un viņš ar kreiso kāju raidīja bumbu vārtu tālajā apakšējā stūrī. Mesi šie bija pirmie vārti Pasaules kausa izcīņu izslēgšanas spēlēs. Līdz šim viņš precīzi bija sitis tikai grupu turnīros. Tāpat viņam arī šis bija devītais vārtu guvums Pasaules kausa finālturnīros.

29. min. Austrālijas izlase bija mainījusi spēles gaitu un vēlreiz nopelnīja stūra sitienu. Pēc tā izspēles sitienu ar galvu izdarīja Soutars, bet bumbu apturēja aizsargs.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1599114376585306112

24. min. Lekijs ar centrējumu no labās malas nopelnīja pirmo stūra sitienu spēlē. Soda laukumā Otumendi nospēlēja droši un bumbu raidīja ārpus soda laukuma.

19. min. Arī Austrālija tika līdz soda laukumam, un Behičs pa kreiso malu radīja saasinājumu. De Pols viņu apturēja un neļāva atrast piespēles vai sitiena iespējas.

17. min. Šajā mačā Papu Gomess spēlē savainotā di Marijas vietā, un viņš izdarīja pirmo sitienu vārtu virzienā. Bumba pirms sitiena nedaudz palēcās, tāpēc pārlidoja augstu pāri vārtiem.

15. min. Austrālijas izlases spēlētājs Ērvains nopelnīja pirmo brīdinājumu šajā spēlē. Viņš nokavēja un uzkāpa Akunjam uz kājas.

10. min. Otamendi izdarīja augstu piespēli uz priekšu soda laukumā Alvaresam, kura neizdevās savaldīt lēkājošo bumbu. Ja tas izdotos, tad būtu laba pozīcija sitienam.

8. min. Argentīnas izlase turpināja darboties ar bumbu, bet Austrālija turpināja pretiniekus nelaist tuvu savam soda laukumam. Austrālieši noteikti meklē kādu pretuzbrukuma iespēju.

4. min. Argentīnas izlase spēles pirmās minūtes spēlēja ar bumbu. Ceturtajā minūtē izdevās tikt līdz soda laukumam, bet centrējumu apturēja aizsargs. Argentīnieši uzreiz signalizēja tiesnesim, ka bijusi spēle ar roku, tomēr tiesnesis uz to nereaģēja.

Spēle sākusies!

Statistiķi saskaitījuši, ka Lionels Mesi šajā mačā aizvadīs savu 1000. spēli karjerā. https://twitter.com/brfootball/status/1599098906532610056

Argentīnas un Austrālijas mača uzvarētāji ceturtdaļfinālā tiksies ar Nīderlandi, kas savā izslēgšanas spēļu pirmās kārtas duelī pieveica ASV.

Argentīnas un Austrālijas izlašu sastāvs gaidāmajam duelim. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1599108714769817601

Argentīnas izlase pirms Pasaules kausa tika uzskatīta par vienu no favorītēm. Lai arī tā uzvarēja grupā, tomēr tā sensacionāli piekāpās arī Saūda Arābijai, pierādot, ka nav neuzvarama. Argentīna 2014. gadā spēlēja Pasaules kausa finālā, bet 1978. un 1986. gadā tā kļuva par čempioni. Lionels Mesi šajā turnīrā noskaņots savu komandu aizvest līdz titulam un nostiprināt savu vārtu Argentīnas izcilnieku sarakstā. Austrālijas izlase izslēgšanas spēlēs nebija iekļuvusi kopš 2006. gada. Grupu turnīrā tā zaudēja Francijai, bet ar 1:0 pārspēja Tunisiju un Dāniju.