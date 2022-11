Vai Ronaldu pieskārās bumbai? Portugāles vārtu guvums raisa diskusijas

Uz īsu brīdi Portugāles futbola izlases līderis Krištianu Ronaldu panāca savu leģendāro tautieti Euseibiu Pasaules kausā gūto vārtu ziņā, brīdi vēlāk vārtu guvums tika ieskaitīts piespēles autoram Brunu Fernandešam. Joprojām nav rimušās diskusijas par to, kuram jāieskaita pirmais vārtu guvums mačā pret Urugvaju.

Jau vēstīts, ka Portugāle pirmdien Pasaules kausa izcīņas H grupas otrās kārtas mačā ar 2:0 pieveica Urugvaju, nodrošinot sev vietu astotdaļfinālā. Spēles pirmie vārti tika gūti 54. minūtē, kad Brunu Fernandešs raidīja bumbu vārtu virzienā, to iegriežot. Krištianu Ronaldu augstā lēcienā stiepās pēc bumbas, kas ielidoja vārtsarga Serhio Rošē vārtos.

Sākotnēji vārtu guvums tika ieskaitīts Ronaldu, un tobrīd šķita, ka viņš guvis savus devītos vārtus Pasaules kausa finālturnīros, atkārtojot Euseibiu paveikto. Tomēr vēlāk pēc video atkārtojumu izskatīšanas tika veikts labojums, un par gola autoru nosauca Fernandešu

Nav nekādu šaubu, ka Ronaldu šajā vārtu guvumā spēlēja ļoti svarīgu lomu. Pastāv arī iespēja, ka FIFA ekspertu panelis, kas analizē daudzos pieejamos leņķus no šīs epizodes, vēlreiz var labot vārtu guvēju, un golu ieskaitīt Ronaldu.

"Šobrīd nav svarīgi, kurš guva vārtus," pēc mača teica Fernandešs. "Tobrīd sapratu, ka Krištianu aizskāris bumbu, jo es viņam piespēlēju. Pats svarīgākais ir tas, ka iekļuvām nākamajā kārtā, uzvarot sarežģītu pretinieku."

Savukārt "Eurosport" žurnālists Bens Snoubols ir pārliecināts, ka vārtu guvums jāieskaita Ronaldu. "Ir fotoattēli, kuros Ronaldu galva redzama blakus bumbai, taču ir redzami foto attēli, kuros redzams, ka mēness bloķē sauli. Jebkas var izskatīties pārliecinoši 2D formātā. Bez Ronaldu kakla hiperekstensijas bumba nebūtu ielidojusi vārtu tīklā," rakstīja žurnālists.

Savukārt BBC komentētājs Aiens Deniss jokojot vēlēja veiksmi tam FIFA darbiniekam, kurš ģērbtuvē Ronaldu paziņoja par to, ka vārtu guvums ieskaitīts kādam citam, jo Ronaldu par to noteikti nebija priecīgs.

Kā ziņo raidījuma "El Chiringuito TV" žurnālists Edu Aguirre, tad Portugāles Futbola federācija gatavojas iesniegt pierādījumus, ka vārtu guvums jāieskaita Ronaldu.

