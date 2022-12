Van Gāls ar humoru reaģē uz di Marijas kritiku: Depajam arī negāja viegli, bet tagad mēs skūpstāmies uz lūpām

Nīderlandes futbola izlases galvenais treneris Luijs van Gāls ar humoru reaģējis uz Argentīnas valstsvienības pussarga Anhela di Marijas izteikumiem, ka van Gāls viņa karjerā bijis sliktākais treneris.

Nīderlandes un Argentīnas valstsvienības piektdien aizvadīs Pasaules kausa izcīņas ceturtdaļfināla spēli. Pirms gaidāmās spēles van Gālam preses konferencē tika jautāts par di Marijas izteikumiem 2021. gada septembrī, kad viņš pieredzējušo speciālistu nosauca sliktāko treneri, ar kuru viņam nācies strādāt. Van Gāls un di Marija nespēja atrast kopīgu valodu Anglijas premjerlīgas klubā Mančestras "United". Di Marija uzskata, ka tas bija iemesls, kāpēc šajā klubā viņam neizdevās sevi pierādīt.

Van Gāls uz šo jautājumu reaģēja ar smaidu, atgādinot, ka arī Nīderlandes izlases uzbrucējam Memfisam Depajam tolaik neizdevās nostiprināties Mančestras "United" rindās.

"Di Marija ir viens no retajiem ar šādu viedokli," žurnālistiem teica treneris. "Man ir žēl par to, man ir skumji, ka viņš tā teica. Memfisam Mančestrā arī nācās ar to saskarties, bet tagad mēs viens otru skūpstām uz lūpām." Šis viņa teiktais izraisīja smieklus telpā.

Gan di Marija, gan Depajs pēc neveiksmīgā posma "United" rindās spēja sevi pierādīt citās komandās. Argentīnietis pēc Mančestras pamešanas bija svarīgs spēlētājs Parīzes "Saint-Germain" sastāvā, bet šogad pārcēlies uz Turīnas "Juventus". Savukārt Depajs demonstrēja labu sniegumu Lionas "Olympique", bet kopš 2021. gada spēlē "Barcelona" rindās.

"Dažreiz galvenajam trenerim jāpieņem lēmumi, kas nebeidzas labi," par laiku "United" teica van Gāls.