Rīgā norisināsies CS:GO turnīrs, kura uzvarētāji kļūs par profesionālu esporta komandu

Greznajās Royal Casino Spa & Resort Hotel telpās, Tērbatas ielā 73, Rīgā, 16. un 17. Oktobrī tiek organizēts Counter-Strike: Global Offensive turnīrs, kurš kalpos kā atlase jaunai, sponsorētai profesionālajai CS:GO komandai no Latvijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tālāk šai komandai tiks nodrošināts viss nepieciešamais, lai cīnītos vienā līmenī ar labākajām komandām pasaulē par daļu no vismaz 15 miljoniem dolāru, ko katru gadu izcīna pasaules meistarīgākie CS:GO spēlētāji. Lai noskaidrotu labākos, no labākajiem, pasākums norisināsies 2 kārtās - kvalifikācijā un galvenajā turnīrā. Pirmā kvalifikācija, norisināsies 25. un 26. Septembrī, pēc kuras sekos vēl viena kvalifikācija 2. un 3. oktobrī. Tas viss, lai finālturnīrā noskaidrotu, kuras komandas cīnīsies par iespēju saņemt viena gada līgumu ar SPĒLĒT.LV organizāciju, kas sevī ietver 500 EUR ikmēneša stipendiju katram spēlētājam, komandas menedžeri un treneri, pilnībā aprīkotu treniņtelpu, apmaksātu dalību turnīros un līgās, mārketinga aktivitātes, kā arī citu ar komandu saistīto izdevumu segšanu. Papildus iepriekšminētajam, starp četrām finālturnīra komandām tiks sadalīts arī naudas balvu fonds – 3000 EUR. Turnīram nav vecuma ierobežojuma un tajā var piedalīties bez maksas. Šādu iespēju ir sagatavojuši Izklaides un Kultūras entuziastu grupa – SPĒLĒT.LV kopā ar Baltijas vadošo esporta organizāciju Goexanimo, visiem Online Gaming un esporta entuziastiem, kuri vēlas pārvērst savu hobiju par ikdienas darbu un aizraušanos. Lai reģistrētos, ir jāaizpilda pieteikuma forma faceit platformā. Katram no kvalifikācijas turnīriem pieteikties var līdz pat 32 komandām, kur katrā no tām ir 5 dalībnieki.

Counter-Strike: Global Offensive ir viena no spēlētākajām, kā arī skatītākajām esporta spēlēm, ar vairāk kā miljardu ikmēnēša skatījumiem, kuros tiek sekots līdzi pasaules labākajiem šīs spēles meistariem, tiešraižu straumēšanas vietnē – "Twitch". Spēlei nu jau pievērsušies tūkstošiem dažāda līmeņa esportisti, lai konkurētu ar tādiem spēlētājiem kā Peter Rasmussen, jeb "dupreeh", kurš karjeras laikā nopelnījis turpat 2 miljonus dolāru, piedaloties turnīros.



Esports īpaši popularizējies globālās pandēmijas ietekmē, jo ar to var nodarboties ikviens, no savām mājām, izmantojot datoru vai kādu no populārākajām spēļu konsolēm. Tā, piemēram, Counter Strike: Global Offensive vidējais spēlētāju skaits audzis no aptuveni 400 tūkstošiem mēnesī (Oktobris, 2019), līdz pat 850 tūkstošiem, līdz ar mājsedes parādīšanos pasaules iedzīvotāju vidū. Šobrīd gan, kā jau vasarā ierasts, spēlētāju skaits ir sarucis, un ar šo spēli mēnesī aizraujās vidēji pusmiljons dažāda vecuma entuziasti, vadoties pēc jaunākajiem statistikas datiem. Vērts arī pieminēt, ka karstākajā punktā, vienlaicīgi tiešsaitē sacentušies pat 1,305,714 spēlētāji. Šāds rekords fiksēts 2020. gada 17. Aprīlī, turklāt līdzīgus skaitļus var novērot gandrīz katru mēnesi, kad tiešsaitē tiekas entuziasti, amatieri un profesionāļi no visas pasaules.

Turnīra ilgtermiņa mērķis ir ne vien nodrošināt tā uzvarētāj komandai pilnībā sponsorētu līgumu, bet arī attīstīt esportu Latvijā kā kopumu. "Mēs vēlamies, lai visi iedzīvotāji Latvijā redz, ka mūsdienās iztiku var pelnīt arī spēlējot datorspēles. Pat ja vēl salīdzinoši nesen tas šķita kā utopisks un bērnišķīgs sapnis, jāsaprot, ka šobrīd šāds dzīves modelis jau ir pavisam īsts. Atliek tikai kārtīgi piestrādāt pie talanta attīstīšanas." Tā par šo turnīru komentē SPĒLĒT.LV pārstāvji, tikmēr viņu partneri organizēšanā – Goexanimo, kuri ar esporta attīstību Latvijā aizraujas jau kopš 2009. gada, visu izteikuši ar savu nosaukumu vien. eXanimo, ir aizgūts no latīņu valodas un tas nozīmē "no sirds un no dvēseles", kas perfekti atspoguļo šīs apvienības mīlestību pret video spēlēm. Apvienojot spēkus, zināšanas un līdzekļus, tiks izveidota pasaules līmeņa esporta komanda, bet lai to izdarītu, ir nepieciešams noskaidrot labākos šīs spēles lietpratējus.