Ankipāns pēc zaudējuma britiem: ripa visu laiku ceļā uz vārtiem spītīgi kaut kur iesprūda

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Latvijas komandas Rīgas "Dinamo" galvenais treneris Ģirts Ankipāns pēc zaudējuma pārbaudes spēlē Lielbritānijā norādīja, ka viņa vadītajai komandai bijis pārsvars, tomēr ripa nav spējusi atrast ceļu vārtos.

Zoņots, ka rīdzinieki pārbaudes spēlē nacionālo izlašu pārtraukumā viesojās Centrālanglijas pilsētā Koventrī, kur ar 1:3 zaudēja Lielbritānijas izlasei, kas šogad spēlēs pasaules čempionāta elitē.

"Cīnījāmies mēs, cik vārējām. Spiediens uz viņu vārtiem bija liels, bet ripa spītīgi, kaut kur ceļā uz vārtiem, iesprūda," "Dinamo" mājaslapā citēts Ankipāns. "Vēlreiz paldies visiem līdzjutējiem, kuri bija šeit ieradušies. Atmosfēra tiešām bija fantastiska. Šī spēle bija kā nelieli hokeja svētki valstī, kur šis sporta veids varbūt nav tas populārākais."

Tagad rīdzinieki atgriezīsies Latvijā, kur gatavosies piecām noslēdzošajām KHL regulārā čempionāta spēlēm. Pirmās trīs no tām būs savās mājās, un tajās izšķirsies, vai Rīgas "Dinamo" spēs iekļūt Gagarina kausa izcīņā. KHL Rietumu konferencē Rīgas "Dinamo" ir devītā, bet no kārotās astotās vietas to šķir divi punkti.

"Vairāk vai mazāk šī spēle bija domāta tam, lai atvēsinātu galvu. Lai nedaudz atslēgtos no regulārā čempionāta. Atmosfēra arēnā bija lieliska. Līdzjutēji mūs dzina uz priekšu un mēs spēlējām uz maksimumu. Šobrīd galvenais ir atpūsties, lai gatavotos spēlei 11. februārī," norāda treneris. "Tagad izvēdinām galvu un esam gatavi spēlei. Vēl nekas nav zaudēts, lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs. Pašiem ar maksimālu atdevi jāpadara savs darbs."