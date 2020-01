Arī bijušais 'dinamietis' Makmilans diskvalificēts par uzbrukumu tiesnesim

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Disciplinārā komiteja par sadursmi ar tiesnesi piespriedusi divu spēļu diskvalifikāciju Omskas "Avangard" spēlētājam Brendonam Makmilanam, vēsta līga.

Bijušais Rīgas "Dinamo" spēlētājs Makmilans "Avangard" mačā pret Maskavas apgabala "Vitjazj" spēles 44. minūtē saskrējās ar tiesnesi.

KHL Disciplinārā komiteja lēma, ka Makmilans jāsoda ar divu spēļu diskvalifikāciju un naudas sodu par šo epizodi. "Avangard" spēlētājs sodīts pēc disciplinārā reglamenta punkta, kurā aizliegts apzināti satvert, pieskaties, stumt un klupināt tiesnesi. Par šādu pārkāpumu pienākas naudas sods no par no 100 000 līdz 300 000 rubļiem (no 1455 līdz 4365 eiro).

Jau vēstīts, ka arī Rīgas "Dinamo" spēlētājs Andris Džeriņš mačā pret "Soči" vienību steidzīgi pameta noraidīto soliņu un nepamanīja, ka tiesnesis bija pieslīdējis priekšā noraidīto soliņa durvīm. Abi sadūrās, un tiesnesis guva ceļgala savainojumu. Arī latvietim piespriesta divu spēļu diskvalifikācija.