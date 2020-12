Daugaviņš ar 1+1 kaldina 'Vitjazj' uzvaru pār CSKA

Latvijas izlases uzbrucējs Kaspars Daugaviņš svētdien atzīmējās ar vārtiem un rezultatīvu piespēli Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienīgajā svētdienas spēlē, kurā viņa pārstāvētā Maskavas apgabala "Vitjaz" pieveica Maskavas CSKA.

"Vitjazj" mājās ar 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) uzvarēja CSKA.

Daugaviņš pirmā perioda devītās minūtes ievadā rezultatīvi piespēlēja Džastinam Denfortam, kurš guva "Vitjazj" pirmos vārtus šajā mačā. Tikmēr nepilnas divas minūtes līdz mača beigām Denforts rezultatīvi piespēlēja Daugaviņam, kurš savai komandai nodrošināja uzvaru.

Latvijas izlases uzbrucējs laukumā pavadīja 20 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā pa vārtiem meta trīsreiz, vienreiz bloķēja metienu, kā arī zaudēja visos trijos iemetienos.

