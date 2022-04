Hārtlijs neturpinās vadīt 'Avangard' un ieturēs karjeras pārtraukumu

Bijušais Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs neturpinās darbu Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienībā Omskas "Avangard", pirmdien vietnē "Instagram" paziņoja vienība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Hārtlijs, kurš pagājušajā sezonā palīdzēja Omskas vienībai izcīnīt Gagarina kausu, finālsērijā ar 4-2 pārspējot Maskavas CSKA, neturpinās galvenā trenera darbu "Avangard" komandā, taču noliedz to, ka dodas pensijā.

"Kad otro reizi parakstīju līgumu ar komandu, bija domas par to, ka tie būs mani noslēdzošie divi gadi. Svarīgu lomu spēlē tas, ka esmu tālu no ģimenes," vienība citē Hārtliju. "Runā, ka nevēlos braukt uz Omsku, taču tā nav patiesība, jo sākumā piekritu braukt tieši uz turieni. Es nepaziņoju, ka dodos pensijā, hokejs ir manās asinīs. Ja mačs Magņitogorskā bija pēdējais, tad es to arī pieņemšu."

Treneris arī norādīja, ka, ja būs varianti turpināt trenera darbu, tad viņš tos noteikti izskatīs, taču šobrīd viņš vēlās nelielu pārtraukumu no darba.

Hārtlijs Omskas komandas vadību pārņēma 2018. gada maijā, sākotnēji līgumu noslēdzot uz diviem gadiem, kam sekoja vienošanās pagarināšana līdz šīs sezonas beigām.

Šosezon "Avangard" izstājās no Gagarina kausa izcīņas otrajā kārtā, zaudējot Kazaņas "Ak Bars" ar 2-4, un pēc pēdējās aizvadītās spēles marta beigās Hārtlijs atgriezās Kanādā.

Trenera karjeras laikā Hārtlijs ne tikai ir izcīnījis Gagarina kausu, bet arī Kaldera kausu ar Hēršijas "Bears" komandu un Stenlija kausu ar Kolorādo "Avalanche".