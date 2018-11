Šobrīd KHL bez Krievijas komandām spēlē seši ārzemju klubi no Latvijas, Slovākijas, Somijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Ķīnas.

"Mēs veicam pārrunas ar četriem klubiem, taču pagaidām nekādu dokumentu nav un vēl nekas nav oficiāli parakstīts," "KHL World Games" apmeklējušo prezidentu Dmitriju Černišenko citē aģentūra TASS. "Nav noslēpums, ka KHL vēlas paplašināties Eiropas virzienā, tāpēc šādas spēles mums palīdz izpētīt tirgu. Tas gan nenozīmē, ka gribam šeit atvērt savu klubu. Šveice nav starp pirmajām valstīm, kur iespējama paplašināšana, – ir citas, kurās esam pavirzījušies tālāk."

Septembrī pēc KHL direktoru padomes sēdes Černišenko izteicās, ka līga izskata iespēju uzņemt čempionātā divus Francijas klubus no Parīzes un Marseļas. Atbilstoši līgas attīstības stratēģijai arī pēc šīs sezonas no līgas tiks izslēgti divi vājākie klubi, ko aizstās ar divām citām komandām, līdz ar to klubu skaits līgā saglabāsies nemainīgs, 25.

Kā zināms, šosezon līga Eiropā – Austrijā un Šveicē – aizvada "KHL World Games" turnīrus, kuros savstarpējus regulārā čempionāta mačus izspēlē KHL komandas. Šveices turnīrā piedalās Rīgas "Dinamo", kas divās "mājas" spēlēs Cīrihē tiekas ar Sanktpēterburgas SKA un Maskavas CSKA.