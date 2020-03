Rīgas 'Dinamo' 18 vietu kritums Eiropas apmeklētāko hokeja klubu sarakstā

Rīgas "Dinamo" ar 5865 skatītājiem un priekšpēdējo vietu KHL regulārajā sezonā ieņem 43.vietu Eiropas apmeklētāko hokeja klubu 2019./2020.gada sezonas sarakstā, pirmdien savā interneta mājaslapā pētījumā atklāja Starptautiskā hokeja federācija (IIHF).

Rīgas komanda, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, ir atkāpusies par 18 vietām. Iepriekšējā sezonā, kad līdz pēdējiem mačiem rīdzinieki cīnījās par iekļūšanu Gagarina kausa izcīņā, vienība ieņēma augsto 25.vietu.

Hokeja sezonā, kura pēkšņi ir beigusies gandrīz visās Eiropas valstīs, līdzjutēju skaits ir pieaudzis 11 vadošo valstu sacensībās.

Pieaugošo skatītāju daudzumu apturēja koronavīrusa Covid-19 izplatība. Pirmajā vietā skatītāju apmeklējuma ziņā esošajā Šveices hokeja čempionātā tas katrā mačā nozīmēja vidēji vairāk nekā 7000 skatītāju palikšanu aiz durvīm.

Šveicē vidējais apmeklējums 2019./2020.gada sezonā pieauga par 1,8 procentiem - līdz 7074 līdzjutējiem - ar tām pašām 12 komandām kā pagājušajā sezonā. Lielākais izaugsmes veicinātājs bija Lozannas hokeja klubs, jo tas atvēra jauno arēnu, kurā paredzēts aizvadīt arī 2020.gada pasaules čempionātu. Lozannā vidējā spēles apmeklētība sasniedza 8548 līdzjutējus. Lozannas komandai bija trešais augstākais vidējais rādītājs Šveicē, un tā pakāpās no 27. uz 13.vietu Eiropā.

Vācu DEL līga pakāpās uz otro vietu Eiropā ar piecu procentu pieaugumu un vidēji 6523 līdzjutējiem mačā. 11 no 14 komandām bija pieaugošs līdzjutēju skaits. Visvairāk fanu bija Ķelnes "Haie", kas ieņēma pirmo vietu valstī ar vidēji 13 333 līdzjutējiem.

Uz trešo vietu kontinentā par spīti pieaugumam vidēji par 1,4 procentiem - līdz 6486 skatītājiem mačā - noslīdēja Krievijā bāzētā pārrobežu Kontinentālā hokeja līga (KHL).

Vadošo valstu trijniekam ar 6056 faniem (+3,9%) seko Zviedrijas augstākā līga, Čehijas ekstralīga (5724 skatītāji, +6%), Somijas līga (4246, +0,1%), pamatā Austrijā bāzētā pārrobežu līga EBEL (3163, +6,5%) un Elites hokeja līga Lielbritānijā (3043, +6,8%).

Čehijā par galveno pieaugošās apmeklētības cēloni visā valstī tiek uzskatīta 48 gadus vecā pašmāju zvaigzne Jaromīrs Jāgrs un viņa dzimtās pilsētas komanda Kladno "Rytiri".

Pēc 2019.gada pasaules čempionāta rīkošanas lielākais pieaugums vērojams Slovākijā. Vidējais apmeklējumu skaits pieauga par 43,1 procentiem - līdz 2379 līdzjutējiem. Lielākoties tas notika, pateicoties Bratislavas "Slovan" (5241) atgriešanai līgā pēc piedzīvojumiem KHL plašumos, taču arī lielāko daļu citu klubu, īpaši "Kosice" (5221) apmeklēja ievērojami vairāk līdzjutēju nekā līdz šim. Mihalovces "Dukla" komanda, kas iepriekšējā sezonā spēlēja līgu zemāk, sasniedza trešo vietu ar 3448 līdzjutējiem.

Vislabāk apmeklētais Eiropas klubs kopš 2002.gada paliek "Bern" no Šveices. Vidēji spēlēs arēnā Šveices galvaspilsētā ieradās 16 237 skatītāji - tas ir augstākais vidējais apmeklējums ārpus Nacionālās hokeja līgas (NHL).

Sanktpēterburgas SKA palikusi otrajā vietā ar 13 594 līdzjutējiem mačā. Krievu gigants saglabāja apmeklētākās KHL komandas titulu, arī pateicoties spēlei brīvā dabā, kas sāk kļūt par tradīciju.

Vācijā esošā Ķelnes "Haie" uz Berlīnes "Eisbaren" rēķina ar attiecīgi 13 333 un 12 901 līdzjutējiem pakāpās uz trešo vietu, bet labāko topa pēdējā vietā ir vēl viena Vācijas komanda Manheimas "Adler" ar vidēji 11 891 fanu spēlē.

Piecus ciparus skatītāju ailē sasniedza arī Baltkrievijas KHL komanda Minskas "Dinamo" (10 666), Gēteborgas "Frolunda Indians" no Zviedrijas (10 579) un pirmo reizi - Čehijas klubs Prāgas "Sparta" (10 333). Vēl vietas pirmajā desmitniekā ieņēma Cīrihes "Lions" (9349) un Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa vadītā Maskavas "Spartak" ar Kasparu Daugaviņu un Mārtiņu Karsumu ierindā (8913).

Topa 100.vietā esošā Raumas "Lukko" no Somijas savus mājas mačus aizvadīja vidēji 3713 skatītāju priekšā.

100 apmeklētāko skaitā ir 12 dažādu valstu komandas, ieskaitot 20 no abiem spēcīgākajiem Krievijas čempionātiem, pa 15 - no Vācijas un Zviedrijas, 14 - no Čehijas, 13 - no Šveices, 11 - no Somijas, pa trim - no Austrijas un Lielbritānijas, pa divām - no Kazahstānas un Slovākijas, pa vienai - no Baltkrievijas un Latvijas.

Apmeklētākā pasaules līga ir NHL. Tajā (un vienlaicīgi - visā pasaulē) vislielākais vidējais apmeklējums bija Čikāgas "Blackhawks" vienībai - 21 441 skatītāji. Otro vietu ieņēma Monreālas "Canadiens" ar 21 085 līdzjutējiem, trešo - Dalasas "Stars" (20 326 skatītāji). Vidējais skatītāju daudzums pirms sacensību pārtraukšanas NHL bija 17 423 līdzjutēji, kas ir neliels pieaugums salīdzinājumā ar pagājušo gadu šajā laikā.

Amerikas hokeja līgā spēles apmeklēja vidēji 5532 līdzjutēji spēlē, kas līgu ierindoja septītajā vietā pasaulē.

Ikgadējā pētījumā aprēķinos netika ņemtas vērā spēles, kuras koronavīrusa dēļ Dānijā, Zviedrijā un Šveicē notika aiz slēgtām durvīm. Skaitļi atspoguļo tikai spēles līgu pamatturnīros līdz 2020.gada 15.martam, neņemot vērā līgās spēlējošās valstu U-20 un U18 izlases.