'Rīgas' hokejisti divu MHL līdervienību mačā cieš neveiksmi izbraukumā

Latvijas komanda "Rīga" pirmdien Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) mačā viesos ar 2:5 (0:2, 0:1, 2:2) atzina līdervienības Stupino "Kapitan" pārākumu.

Mājinieki vadībā izvirzījās devītajā minūtē un mača 14.minūtē pārsvaru dubultoja. Otrajā periodā spēles 29.minūtē rezultāts kļuva jau 3:0 mājinieku labā, bet trešajā trešdaļā mājinieki nervozajā spēlē divreiz realizēja vairākumu. Pirmajā gadījumā tas notika Kārļa Bucenieka nopelnītā divu plus divu minūšu noraidījuma pirmajā daļā mača 45.minūtē, bet otrajā reizē - 50.minūtē, raidot vārtos no vārtsarga atlēkušo ripu, kad par sitienu ar nūju piecas plus 20 minūtes nopelnīja Bulats Gaļimovs.

Spēle neizcēlās ar džentelmeniskumu, reti laukumā esot pilnā sastāvā. Otrā perioda beigās pēc Antona Siņegubova sitiena ar nūju trīs spēlētāju pāri par kaušanos tika nosūtīti uz sodīto soliņa atpūsties pa četrām minūtēm, arī sīku incidentu netrūka.

"Sausā" "Rīga" nepalika, jo arī mājinieki mača beigās grēkoja ar noraidījumiem, un 35 sekunžu laikā Robertam Priževoitam un Arvilam Bergmanim izdevās iemest divus vārtus, otrajā gadījumā nomainot pret sesto laukuma spēlētāju vārtsargu Jāni Vori un golu iemetot divas sekundes pirms mača beigām -- zaudējums ar 2:5.

Jau ziņots, ka ceturtdien un piektdien rīdzinieki viesos ar 2:1 un 3:2 bija pārāki par Čehovas "Ruskije Vitjazi" komandu.

Jau otrdien komandas Stupino tiksies atkārtoti.

Šovasar "Rīga" spēlēja pārbaudes turnīros Sanktpēterburgā un Kārlstadē, kur kopā desmit spēlēs tika pie trim uzvarām.

Par "Rīga" galveno treneri apstiprināts Raimonds Vilkoits, bet viņam asistēs Aleksandrs Ņiživijs. Tikmēr par vārtsargu treneri strādās Nikolajs Žurkovs, savukārt par komandas menedžeri turpinās strādāt Juris Opuļskis.

Pirmajās piecās sezonās "Rīgas" komanda spēja sasniegt MHL izslēgšanas turnīru, tomēr nākamās četras sezonas pēc kārtas vienībai gads noslēdzās jau pēc regulārā turnīra.