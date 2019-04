SKA panāk izlīdzinājumu Rietumu konferences finālsērijā ar CSKA

Sanktpēterburgas SKA trešdien Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Gagarina kausa izcīņas Rietumu konferences fināla ceturtajā mačā savā laukumā ar 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) pārspēja Maskavas CSKA vienību.

Sērijā līdz četrām uzvarām rezultāts ir neizšķirts 2-2.

Pirmos vārtus šajā mačā guva viesi, spēles 14. minūtē bez ripas apstādināšanas spēcīgi metot Mihailam Naumenkovam. Otrā perioda devītajā minūtē, ar līdzīgu metienu no pustālas distances Nikolajs Prohorkins izlīdzināja rezultātu.

SKA uzvaru nokārtoja trešā perioda pirmajā pusē, kad nepilnas minūtes laikā guva divus vārtus un panāca 3:1. Vispirms Ņikita Gusevs ar spēcīgu raidījumu no iemetienu apļa realizēja vairākumu, bet pēc tam Sergejs Plotņikovs no nulles leņķa trāpīja pa CSKA vārtsargu Iļju Sorokinu, no kura ripa ielidoja tīklā.

Sērijas piektā spēle notiks piektdien Maskavā.

Tikmēr Austrumu konferences finālā Latvijas izlases galvenā trenera Boba Hārtlija vadītā Omskas "Avangard" ir vadībā 2-1 pret Ufas "Salavat Julajev". Hārtlija iekļūšana Gagarina kausa konferences finālā arī nozīmē to, ka viņš tuvākajā laikā nevarēs pievienoties Latvijas izlasei.