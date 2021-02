Skudra uzteic vārtsarga Vora sniegumu mačā ar CSKA

Ļoti labi Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas Rīgas "Dinamo" zaudējumā otrdien Maskavā pret CSKA nospēlēja vārtsargs Jānis Voris, pēcspēles preses konferencē jauno hokejistu uzteica "Dinamo" galvenais treneris Pēteris Skudra.

Jau ziņots, ka "Dinamo" izbraukumā pagarinājumā piekāpās CSKA ar 3:4 (0:0, 3:1, 0:2, 0:1). Vārtus rīdzinieku labā guva Mārtiņš Dzierkals, Andris Džeriņš un Džeisijs Lipons.

"Jāpiemin Voris, viņš aizvadīja ļoti labu maču, sen nav spēlējis - malacis. Viņš mums spēlēja ļoti labi," ar vārtsarga sniegumu treneris bija apmierināts, ko nevarēja teikt par laukuma spēlētājiem, kuri ļāva CSKA panākt neizšķirtu trešajā trešdaļā.

"Sanāca labs mačs, mums bija labs noskaņojums, iznācām laukumā absolūti gatavi spēlēt, un spēle vedās. Bija daudz labu momentu," teica Skudra. "Tomēr trešā perioda beigās pieļāvām dažas dumjas kļūdas, nepietiekami koncentrējāmies uz brīdi, un CSKA izmantoja šos momentus. Ir skaidrs, ka tāda komanda kā CSKA ar šādiem meistariem sastāvā tādus momentus spēj izmantot. Tāpēc mēs nedrīkstam dot tādas iespējas, kādas devām, it īpaši trešo vārtu zaudējumā. Žēl, protams, šādi zaudēt, jo mēs atdevām daudz spēka un spēles kvalitāte nebija slikta."

Uz jautājumu par emocionālu pārmešanu spēlētājam pēc zaudētiem vārtiem treneris atbildēja, ka tas bija tikai un vienīgi darba process.

"Taktikā ir lietas, kas mūsu puišiem jādara uz ledus. Tā ir koncentrēšanās. Mums ir bijis maz treniņu, sākot ar pirmssezonu un čempionāta gaitā. Tā bija koncentrēšanās kļūda. Tas bija darba moments - es aizrādīju, bet spēlētājam tas ir jāsaprot, ka mēs runājam, kā ir, nevis aiz muguras," emocionālo sarunu ar spēlētāju skaidroja treneris.

Viņš skaidroja, ka bez ieliktā taktiskā un fiziskā pamata treniņos treneriem ir jāpalīdz spēlētājiem, viņiem jāpasaka priekšā. Treneris teica, ka būtu lieliski, ja viņam kā Skotijam Boumenam Detroitā nekas nebūtu jāskaidro un hokejisti visu zinātu paši. "Es gribētu strādāt tā, bet manā situācijā man un maniem asistentiem ir jāstrādā," viņš skaidro.

Tika uzdots arī jautājums par vienību pametušā aizsarga Džordana Mareja incidentu ar Omskas "Avangard" uzbrucēja Iļjas Kovaļčuka nūjas nozagšanu.

"Teikšu īsi. Daudz jau ir pateikts, un mūsu komandas vadītājs to komentēja. Man vairs nav ko piebilst. Mums ir noteikti standarti, un mēs tos ievērojam," lakonisks bija Skudra. "Mūsu komandā ir daudz jauniešu. Uzskatu, ka daudzām lietām klubā ir jāmainās - darba ētikai, profesionalitātei. Jā, mēs atlaidām labu spēlētāju, bet ne tikai tāpēc. Viņš arī ilgi nav spēlējis. Mums atlicis spēlēt mēnesis, bet Eiropā viņš varēs uzspēlēt vairāk. Mēs vēl cilvēcīgi pret viņu izturējāmies."

"Hokejā bieži vien uzvar nevis tas, kurš ir prasmīgāks vai spēlē labāk, bet gan tas, kurš labāk grib," pēc mača uzsvēra mājinieku galvenais treneris Igors Ņikitins. "Rīgas komanda divus periodus gribēja vairāk nekā mēs, tāpēc viss bija likumsakarīgi. Trešajā mēs varbūt neko ārkārtēju neizdarījām, taču vēlme bija. Bez aizrautības hokejā neko paveikt nevar."

Viņš atgādināja, ka arī Rietumu grupas līderkomandā ir sapulcējušies parasti cilvēki ar visām viņu vājībām un trūkumiem.

"Pats galvenais, ka viņi māk pārkārtoties, un tas bija mūsu komandas pluss šodien," cilvēcisko faktoru pieminēja Ņikitins. "Jūs varat daudz par to runāt, bet jums ir jāiziet caur to - tā ir cilvēka būtība. Tas, ka puiši šodien guva vārtus - Mamins un Sošņikovs, nenozīmē, ka viņiem vajadzēja vairāk. Viņi māk to darīt. Galvenais, lai vēlme sakristu ar iespējām," treneris citēja leģendāro Leonīda Gaidaja filmu "Kaukāza gūstekne vai Šurika jaunie piedzīvojumi"..

Rīdzinieki sezonas desmitajā izbraukumā devušies bez vārtsarga Ivana Naļimova, kurš guvis traumu, tādējādi turpmākajos mačos "Dinamo" vārtus sargās tikai latvieši Jānis Voris, Bruno Brūveris vai Reinis Liepiņš.

Rīgas klubs ar 24 punktiem 51 spēlē ieņem pēdējo vietu līgā, kamēr CSKA ar 79 punktiem 52 mačos ierindojas pirmajā pozīcijā Rietumos un otrajā - visā līgā.