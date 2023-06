Foto: 'Izskrien Rīgu' jaunā sezona sākusies Grīziņkalnā ar jaunu dalībnieku rekordu

Jaunā sezona skriešanas entuziastu un sportistu vidū iecienītajam skriešanas seriālam "Izskrien Rīgu", ko piedāvā Rīgas dome un atbalsta GARMIN un ISOSTAR zīmolu oficiālais izplatītājs intervals.lv un kur dalības masa ir simboliska, ar pirmo posmu un jaunu dalībnieku rekordu vakar, 8. jūnijā, sākusies Grīziņkalnā. 5km vīriešiem uzvarēja vairāku distanču Latvijas rekordists un trases autors Dmitrijs Serjogins, bet sievietēm ātrākā šajā distancē bija olimpiete Ilona Marhele, informē organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.

Tāpat kā pērn arī šogad seriāls sākās jūnija otrajā ceturtdienā, pulcējoties Grīziņkalnā, kur pērn bija sezonas vidus jeb trešais posms. Otro sezonu pēc kārtas "Izskrien Rīgu", kur skrējēju vidū ir gan Latvijas vadošie atlēti, gan ģimenes ar bērniem, gan arī ārzemju viesi, kas var un vēlas aktīvi pavadīt laiku un socializēties ar citiem līdzīgi domājošajiem, ir paredzēti pieci posmi kādreiz ierasto septiņu posmu vietā. Vakar dalībnieku skaits sasniedza tūkstoti, kas ir jauns šo sacensību rekords.

Kā parasti sacensības atklāja vairāku bērnu vecuma skrējēji, sākot no 2022. gadā un beidzot ar 2011. gadā dzimušajiem, kuriem bija jāveic no 100 līdz 800m un kuriem pa priekšu skrēja 5km, 10km un pusmaratona Latvijas rekordists Dmitrijs Serjogins. Pusastoņos vakarā trasē devās 10 kilometru, 5 kilometru un veselības distances veicēji.

10km distancē favorīta statusu apliecināja Serjogins, kurš distanci veica 16:44. Viņam lielāko distances laiku cieši sekoja Latvijas čempionātu medaļnieks Andrejs Bānis no Salaspils, kuram arī izdevās noskriet kalnaino 5km trasi ātrāk par 17 minūtēm (16:53). Trijnieku noslēdza Serjogina komandas biedrs no SK "Bulta" Vitālijs Čibisovs. Sieviešu konkurencē ātrākā bija pasaules čempionātu un olimpisko spēļu dalībniece Ilona Marhele, kura pagājušo sezonu arī bija noslēgusi ar uzvaru un kur vakar vienīgā no dāmām noskrēja ātrāk par 20 minūtēm (19:22). Pērn vairākas 4. vietas ieguvusī Gita Gedrovica, šoreiz sezonu iesāka ar otro vietu, bet sprinteres Diānas Dakteres māsa Laine nopelnīja godalgoto trešo vietu. Junioru konkurencē ātrākie bija triatlonists Timurs Kukes un vieglatlēte Dārta Knēziņa, bet senioru grupās labākie bija daudzkārtējā veterānu čempione Ināra Lūse un tenisu spēlējošais Harijs Zuļģis, kurš arī pērn iesāka sezonu ar uzvaru.

10km nepārspēts palika savulaik vieglatlētikā trenējušais Dmitrijs Galašins (36:13). Pēc kāda pārtraukuma trijniekā ar otro vietu atgriezās Valdis Aņikejevs, bet līdzīgajā cīņā par noslēdzošo godalgoto vietu Kristaps Čehovičs apsteidza Voldemāru Lejnieku un 2006. gada Latvijas čempionu maratonā Vjačeslavu Bambānu. Sievietēm 27. maijā "Stirnu bukā" uzsākto uzvaras gājienu turpināja Zanda Malančuka (40:49), kura pagājušajā gadā "Izskrien Rīgu" divas reizes uzvarēja un tikpat reizes bija otrā. Vakar otro vietu ieguva Krista Ozoliņa, bet trešā finišēja Jekaterina Černobrovaja, kuras abas bija priecīgas par godalgoto vietu. Veterāniem labākos laikus sasniedza ultra distanču Jānis Actiņš un Sandra Platā.