Foto: Jauno LVM MTB maratona sezonu ar uzvarām iesāk Blūms un Jaunslaviete – Kipure

Svētdien ar pašmāju riteņbraukšanas klasiku Cēsis – Valmiera startējusi 2020. gada Latvijas valsts mežu kalnu divriteņu maratona klātienes sezona. "Toyota Hybrid" distancē triumfēja titulētākais pašmāju MTB sportists Mārtiņš Blūms un vairākkārtējā valsts čempione Katrīna Jaunslaviete-Kipure. "Lielbāta" Tautas braucienā tikmēr nepārspēti ātrajā trasē bija – Ģirts Cirvelis un Renāte Rodionova.

Ilgi gaidītā Latvijas valsts mežu kalnu divriteņu maratona sezona ar klātienes posmiem startēja svētdien, 2. augustā. Turpinot tradīcijas, pirmais no kopumā šogad paredzētajiem pieciem posmiem, notika no Cēsīm līdz Valmierai. Šī distance seriālā iekļauta jau 19 gadus. Cēsis – Valmiera posms allaž ir bijis sezonas ātrākais un dinamiskākais posms. Vidējie ātrumi līderiem sniedzās krietni pāri 30 kilometriem stundā. Izņēmums nebija arī šis gads.

Prestižajā "Toyota Hybrid" distancē, dalībniekiem veicot 48 kilometru garu distanci, jau trases sākuma daļā no visiem aizmuka Mārtiņš Blūms. Cēsinieks, kurš šobrīd ir vienīgais pilnībā profesionālais kalnu riteņbraucējs Latvijā, savu pārsvaru ātri palielināja līdz vairāk nekā 1 minūtei. Jautājumi par uzvarētāju neradās līdz pat finišam. Nīderlandes komandu "CST PostNL Bafang" pārstāvošais riteņbraucējs svinēja skaistu uzvaru, trasē pavadot 1 stundu 20 minūtes un 30 sekundes.

Daudz sīvākā spēkošanās izvērtās par otro vietu. Jau pie Valmieras solo izrāviens padevās Andžam Flaksim, kurš spēja aizmukt no konkurentiem un finiša līniju šķērsot otrais. Mārtiņam no Dunalkas nākušais Andžs piekāpās par 1 minūti un 45 sekundēm. Tikai finiša kāpumā izšķīrās trešās vietas liktenis. Sīvā cīņā ar Kasaparu Seģi, vietu uz goda pjedestāla nopelnīja vēl viens cēsinieks Rodžers Petaks ("ZZK"). Labāko sešiniekā ierindojās arī Kaspars Serģis ("Patria – Bottecchia"), Reinis Andrijanovs ("Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree") un Mārtiņš Daļeckis ("Dako Ziemeļvidzeme").

Sieviešu konkurencē lieliska sacīkste padevās Katrīnai Jaunslavietei-Kipurei no "ZZK" vienības. Viņa spēja iekrāt vairāku minūšu vadību pār sīvāko konkurenti Leldi Ardavu. Finišā Katrīnai pārliecinoša uzvara. "VW Komerctransports Veloprofs.lv" pārstāvei Leldei Ardavai otrā vieta (+00:05:02), kamēr labāko trijnieku noslēdza TK "Sniegpulkstenīte" pārstāve – daugavpiliete Vija Frīda. TOP 6 ierindojās arī - Anita Antone ("Baldones velokomanda"), Laura Ramane ("Bauskas velokomanda") un Madara Āboma ("Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree").

Komandu vērtējumā "Toyota Hybrid" distancē triumfēja "DTG – MySport" vienība, kam sekoja "Patria – Bottecchia" un "Dako Ziemeļvidzeme" vienības.

Tradicionāli viskuplāk pārstāvētajā "Lielbāta" Tautas braucienā riteņbraucēji veica 38 kilometru distanci. Tās laikā no vadošās grupiņas spēja aizmukt Ģirts Cirvelis ("Roadex") un mājinieks Jānis Rubiks ("Dako Ziemeļvidzeme"). Abus neviens līdz finišam tā arī nepanāca. Noslēdzošajā kalniņā vairāk spēka kājās bija atstājis Cirvelis, kurš arī svinēja uzvaru. Nepilnu sekundi vēlāk finišēja Rubiks. Lieliskā cīņā par trešo vietu labākais izrādījās virtuālā brauciena Cēsis – Valmiera uzvarētājs Oskars Ārgalis no "Velohooligans/ Ķeizari 1" komandas. Viņu no uzvaras šķīra 1 minūte un 32 sekundes.

Dāmām šajā pat distancē pirmā vieta carnikavietei Renātei Rodionovai, kurai sekoja Latvijas junioru čempione MTB XCO krosā Evelīna Ermane Marčenko ("ZZK") un "VW Komerctransports Veloprofs.lv" braucēja Beate Kovgere. Junioru puišu grupā uzvarēja Rinalds Skopāns ("Velo Express Aerify"). 31 sekundi viņam piekāpās un otro vietu ieguva Ronalds Rītiņš ("VW Komerctransports Veloprofs.lv"), bet labāko trijnieku noslēdza Atis Fjodorovs ("LiVelo/ Zelta zeme").

Komandu vērtējumā uzvarēja "Dako Ziemeļvidzeme", kam sekoja "Velohooligans/ Ķeizari 1" un "Valmieras velo vienība".

Jaunāko grupu zēni un meitenes sacentās "Mammadaba" Veselības brauciena distancē, kuras garums sasniedza 29,7 kilometrus. Lielisks sniegums padevās "Hawaii Express Scott" komandas braucējam Rihardam Lozberam. Viņš, esot vēl V12 grupā, spēja pārspēt arī visus V14 grupas pārstāvjus. Trasē talsinieks pavadīja 1 stundu 3 minūtes un 59 sekundes. Otrais V12 grupā bija Helvijs Kancers, bet trešais Haralds Strādnieks. V14 grupā puišiem pirmais – Bruno Brēde, otrais Markuss Lagzdiņš, bet trešais Rauls Ukins. Meitenēm W14 grupā triumfēja Paula Patrīcija Tilko, bet W12 grupā pirmā vieta Lindai Elizabetei Briltei.

Ļoti azartiskā gaisotnē Cēsu Vienības laukumā noritēja "Maxima" bērnu braucieni. Tajos piedalījās jaunie pedāļu minēji no 3 – 11 gadu vecumam.

Latvijas valsts mežu kalnu divriteņu maratona klātienes sezonas otrais posms notiks 15. augustā Siguldā.