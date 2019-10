Foto: 'Stirnu buks' sezonu noslēdz Cēsu zelta rudenī

Sestdien, 5. oktobrī Cēsu takās noslēdzās "Stirnu buka" piektā sezona, Gaujas krastos startējot četriem tūkstošiem skrējēju no 20 valstīm. Tik daudz dalībnieku nebija redzēts kopš vasaras sākuma, kas skaidrojams ar izšķirošām cīņām kopvērtējuma tabulās, vēsta organizatori.

"Stirnu buka" ciltij trešo reizi šogad skrienot Latvijas garākās upes līkločus, kuldīdznieks Kristaps Bērziņš un līvāniete Jekaterina Sokunova apliecināja sezonas garumā nopelnītā čempiona titula statusu. Bez abiem gargabalniekiem uz pjedestāla kāpa arī pārējo distanču veiksminieki, kā arī komandu cīņu laureāti.

Gauja ir pietiekami gara, lai tās krastos vienas sezonas laikā sarīkotu trīs "Stirnu buka" ballītes. Marta beigās taku skrējēji sezonu atklāja Carnikavā pie Latvijas garākās upes pašas ietekas Rīgas līcī, pavisam nesen Gaujas senleja tika pamatīgi iepazīta Krimuldas posmā un tagad kārta bija Cēsīm, kas atrodas vēl nedaudz augstāk pret straumi.

Salīdzinot ar iepriekšējos posmu, visās sešās distancēs dalībnieku skaits bija pieaudzis. Uz sezonas noslēguma ballīti ieradās 3897 skrējēji, skaita ziņā pārspējot arī pērnā gada noslēgumu Līgatnē, kas, starp citu, arī izvadāja skrējējus pa Gaujas takām.

32,2 kilometru garajā "BENU Aptieka LŪSIS" distancē šoreiz devās 233 izturībnieki un pārliecinošu sesto uzvaru sešos startos izcīnīja Kristaps Bērziņš (02:23:29) no Kuldīgas, vienīgo Alūksnes posmu šosezon izlaižot, startējot Eiropas čempionātā (EČ) kalnu skriešanā, kas šogad risinājās Šveices Alpos izskatīgā Meternhorna pakājē.

Apbalvošanas ceremonijā taujāts par nākamās sezonas plāniem, kuldīdznieks sniedza nepārprotamu atbildi, ka skries "Zaķa" distanci, kas ir pašsaprotami, jo pērn izcīnīta uzvara "Buka" distancē un šogad piedzīvots triumfs "Lūsī".

Vietējo taku pārzinātājs Kārlis Vīksne nepilnas trīs nedēļas pēc triumfa Valmieras maratonā spēja atkārtot teju identisku rezultātu Cēsu takās (02:29:45), šoreiz trešajā vietā atstājot novadnieku Kristapu Magoni (02:31:37). Abi Cēsu puses orientieristi skrējienu sāka aiz Edija Dzalba, sezonas vicelīdera Anatolija Macuka un Ulda Klepera, kas ļāva nesasteigt pirmos kilometrus Ozolkalna apkārtnē.

Savukārt finišējot ceturtajā un sestajā vietā, pirmā "Vilkaču maratona" uzvarētājs Dainis Limanāns (02:36:34) un pagājušā gada ātrākais skrējiensoļojuma Rīga-Valmiera ātrākais vīrs Konstantīns Biktimirovs (02:37:45) šādas pašas pozīcijas izcīnīja šī gada "BENU Aptieka LŪSIS" sezonas kopvērtējumā.

Tāpat kā Kristaps Bērziņš arī Jekaterina Sokunova uzvaru 2019. gada sezonā bija nodrošinājusi jau pirms Cēsu posma, taču tas nenozīmēja to, ka cīņa izpaliks. Tieši otrādi - līvānietei bija jāpierāda arī šajā posmā, ka spēj uzvarēt un sniegt savai komandai "Līvānu VK/ BALTAIS" nepieciešamo punktu ražu. Jau no sākuma kilometriem citās domās bija šī gada taku skriešanas izlases un Monblāna distanču labākā skrējēja Linda Boldāne, kura apmaldījās sacensību vidusdaļā būdama līderes godā un atlika savu pirmo uzvaru "Stirnu bukā" uz kādu no nākamajiem gadiem.

Pirmais dāmu trijnieks Cēsu takās – Jekaterina Sokunova (03:01:48), Linda Boldāne (03:04:13) un Alūksnes posma uzvarētāja Daina Jurķe (03:06:57) – šādu pašu vietu secību ieņēma arī sezonas kopvērtējuma tabulā, kur Linda Boldāne pacēlās no piektās vietas. Labāko sešiniekā spēja noturēties sezonas sākumu labi iesākusī Monta Ločmele, uz piekto vietu pacēlās iepriekšējā posma uzvarētāja Viviāne Veronika Kirilova, kura šoreiz izcīnīja piekto vietu (03:15:27). Tāpat sesto vietu posmā un sesto kopvērtējumā ieņēma Līga Rusiņa (03:16:55).

"BENU Aptieka LŪSIS" sezonas TOP 6:

1. Kristaps Bērziņš (6194 punkti)

2. Anatolijs Macuks (5884)

3. Jevgēņijs Stepanovs (5792)

4. Dainis Limanāns (5783)

5. Jānis Šņoriņš (5654)

6. Konstantīns Biktimirovs (5649)

1. Jekaterina Sokunova (6056 punkti)

2. Linda Boldāne (5855)

3. Daina Jurķe (5851)

4. Monta Ločmele (5708)

5. Viviana Kirilova (5581)

6. Līga Rusiņa (5551)

Kvēpenes takās nebija, taču tāpat gana izskrieties varēja "VENDEN STIRNU BUKS" distances 550 dalībnieki, kuriem šoreiz tika 22,6 kilometri pa Gaujas senlejas līkločiem un iespēja Ozolkalnā saņemt finišētāju medaļas no vienpadsmitkārt garākā Spartatlona pirmās pašmāju finišētājas Sigitas Vāces rokām.

Šajā distancē citiem nekādus variantus nedeva Latvijas izlases orientierists Artūrs Pauliņš (01:42:07), šogad pirmo reizi skrienot "Stirnu bukā" un aiz sevis atstājot šī gada "Vilkaču maratona" uzvarētāju Jāni Kūmu (01:45:35). Kūms skrējienu sāka pirmā desmita beigās, bet sestajā kilometrā atgriežoties Ozolkalna tuvumā jau bija apsteidzis virkni ātru skrējēju un finišā ieradās ar lielāko punktu ražu šogad, lai piecos startos ieņemtu trešo vietu sezonas kopvērtējumā aiz iepriekš uzvaru nodrošinājušā Artjoma Rekuņenko un Ulda Kļaviņa, kas Cēsīs tika pārspēts par minūti (01:46:42) un ieņēma trešo vietu.

Savukārt Latvijas izlases taku skrējējs Oskars Cimermanis noslēguma posmā ieņēma ceturto vietu (01:47:48), uz šo pašu pozīciju atkāpjoties sezonas kopvērtējumā.

Gatavojoties Frankfurtes maratonam, kārtējo reizi triumfēja Latvijas čempione maratonā un pusmaratonā Karīna Helmane-Soročenkova (01:57:30), kura uzvaru sezonas kopvērtējumā bija nodrošinājusi jau iepriekš. Uz otro vietu pakāpās komandas biedrene Kitija Valtere, izcīnot tādu pašu vietu sezonas noslēguma posmā (02:01:34). Zanda Malančuka (02:02:28) noslēdza dāmu trijnieku, sezonas kopvērtējumā saglabājot ceturto pozīciju. Ar septīto vietu pietika Anetei Švilpei, lai iesprauktos piecu posmu kopvērtējuma piektajā vietā.

"VENDEN STIRNU BUKS" sezonas TOP 6:

1. Artjoms Rekuņenko (6198 punkti)

2. Uldis Kļaviņš (5987)

3. Jānis Kūms (5929)

4. Oskars Cimermanis (5857)

5. Juris Damškalns (5705)

6. Alvis Danovskis (5679)

1. Karīna Helmane-Soročenkova (6056 punkti)

2. Kitija Valtere (6021)

3. Klinta Lauska (5983)

4. Zanda Malančuka (5864)

5. Anete Švilpe (5484)

6. Dace Banga-Hodžajeva (5468)

Kamēr Dmitrijs Serjogins demonstrēja lielisku sniegumu PČ maratonā, Dohas karstumā pārspējot savu Rīgas maratona rezultātu, uz "Virši ZAĶIS" starta līnijas stājās 1083 skrējēji, kuru vidū bija gana skaļi uzvārdi, sākot no divkārtēja Pasaules čempiona orientēšanās sportā līdz Pasaules līmeņa taku skrējējam Andrim Ronimoisam.

Tomēr abiem novadniekiem 10,9 kilometru garā distance Ozolkalna dubļos nebija veiksmīga, jo šo distanci bija izvēlējušies arī Latvijas izlases biatlonists Roberts Slotiņš, pašmāju labākais distanču slēpotājs Indulis Bikše, kā arī divtik garākajā distancē uzvaru sezonā nodrošinājušais Artjoms Rekuņenko, kuram īsāks skrējiens iekļāvās PČ šķēršļu skrējiena gatavošanās ciklā.

Lai arī pirms sprinta etapa vadība tika pazaudēta un nācās palaist garām divus konkurentus, Artjoms Rekuņenko (0:47:49) pēdējos kilometros vadību atguva un svinēja uzvaru, aiz sevis atstājot uz brīdi vadībā pabijušos Induli Bikši (0:48:05) un Robertu Slotiņu (0:48:34). Aiz trijnieka palika šogad pirmo reizi "Stirnu bukā" skrējušais alūksnietis Edgars Bertuks (0:49:26), sezonas kopvērtējuma trešās vietas ieguvējs Jānis Mūrnieks (0:50:09) un kopvērtējuma līderis Andris Ronimoiss (0:50:52), kurš pirms ātrumposma bija atkritis no trešās uz devīto vietu, taču sprinta etapā izdevās apsteigt trīs konkurentus un noturēt sesto pozīciju līdz finišam.

Tikmēr sezonas kopvērtējuma vicelīderis Jānis Mežiels neko daudz nevarēja mainīt tabulās, tāpēc izmēģināja spēkus garākajā "Lūša" distancē, kur līderiem nav tik ļoti ātri jātraucas pa trasi un var paspēt izbaudīt arī pa kādam dabasskatam. Savukārt novēršot skatienu no Gaujas takām un paveroties kopvērtējuma tabulā, redzam, ka pusi no ašāko sešinieka aizņem Jāņi, bet trešdaļu Andri.

Nodrošinot uzvaru jau iepriekšējos posmos, Cēsīs neieradās "Virši ZAĶIS" un "Aldaris GO Kalnu karaliene" sezonas kopvērtējuma līdere Jeļena Ābele. Taču nepilnu nedēļu pēc Berlīnes maratona uz starta līnijas stājās RIO olimpiskā maratoniste Ilona Marhele (0:54:20), uzvarot visos četros posmos, kuros šogad startēja.

Lai arī pilnai ieskaitei nepieciešami pieci posmi, īpaši atmiņā paliks Alūksnes mājas trasē izcīnītā uzvara "Stirnu buka" trasē. Gatavojoties maratonam, šoreiz otrā palika Klinta Lauska (0:56:43), kas parasti skrēja "Venden Stirnu buks" distanci un prombūtnes laikā nācās atdot otro vietu Kitijai Valterei.

Tikmēr Latvijas labākā orientieriste Sandra Grosberga (0:58:28) no Babītes paspēja distanci veikt ātrāk par stundu un ieņemt trešo vietu, kaut ilgu laiku turējās otrajā pozīcijā aiz Ilonas Marheles, taču neizturēja tempu un beigās piekāpās arī Klintai Lauskai cīņā par otro vietu. Kopvērtējuma tabulās augšgalā esošās Gita Karlsone (1:00:40) un Rasma Čoiča (1:01:18) šoreiz palika ārpus labāko trijnieka.

Iepriekšējo trīs gadu čempione Laura Čakle, pirms piecām nedēļām kļuvusi par māmiņu, Cēsīs divās stundās (1:58:49) noskrēja "Virši ZAĶIS" 10,9 kilometru distanci un no "Stirnu buka" rīkotājiem apbalvošanas ceremonijā saņēma skrienamratus, kurus drīzumā varēs sākt izmantot nākamo sezonu treniņiem.

"Viršu ZAĶIS" sezonas TOP 6:

1. Andris Ronimoiss (6049 punkti)

2. Jānis Mežiels (5923)

3. Jānis Mūrnieks (5843)

4. Agris Krūmiņš (5811)

5. Jānis Vītiņš (5758)

6. Andris Saldons (5742)

1. Jeļena Ābele (6224 punkti)

2. Rasma Čoiča (5602)

3. Gita Karlsone (5557)

4. Ināra Lūse (5542)

5. Gunta Holštroma (5521)

6. Elīna Kārkliņa (5488)

"Aldaris GO Kalnu Karalis" sprinta etaps šoreiz tika izvietots trases septītajā kilometrā Žagarkalnā un tajā šoreiz startēja 1936 dalībnieki, izmēģinot laimi noskrējienā, kam sekoja slapju dubļu vanna un straujš kāpums uz augšu.

Cīņā par 300 punktiem, ko pieskaitīt savam rezultātam, vistuvāk minūtei bija talsenieks Jānis Šņoriņš (0:01:05), siguldietis Uldis Kļaviņš (0:01:07) un Mārtiņš Krauklis (0:01:08). Sezonas noslēguma posma uzvarētājam kopvērtējumā izdevās pakāpties no sestās vietas uz otro, paliekot aiz nepārsētā Eduarda Pāķa, kurš šoreiz palika piektais (0:01:08), par sekundi apsteidzot ātrāko dāmu.

Apbrīnojami augstajā sestajā vietā starp visiem dalībniekiem bija Kitija Zaula (0:01:09), par 11 sekundēm apskrienot sprinta lietpratēju Guntu Blūmiņu (0:01:20) un jau pieminēto Sandru Grosbergu (0:01:22). Ar trim uzvarām četros posmos Kitijai Zaulai nepietika punktu triumfam arī sezonas kopvērtējumā, kur trijnieku veidoja pieminētās Jeļena Ābele, Gunta Blūmiņa un Kitija Valtere, kura apsteidza māsu Gintu Valteri un komandas biedreni Karīnu Helmani-Soročenkovu.

"Aldaris GO Kalnu Karalis/Kalnu karaliene" sezonas TOP 3:

1. Eduards Pāķis (1452 punkti)

2. Jānis Šņoriņš (1408)

3. Ilgvars Dzedulis (1398)

1. Jeļena Ābele (1445 punkti)

2. Gunta Blūmiņa (1327)

3. Kitija Valtere (1249)

Noslēguma ceremonijā gaidītākais mirklis bija rezultātu paziņošana komandu cīņās, kur šosezon startēja 76 draugu kopas, sporta klubi un līdzīgi domājoši apvienības.

Cēsīs pirmo reizi uzvaru izcīnīja komanda "Pulsometrs.lv / SOS Bērnu ciemati" (7106 punkti), noturot piekto vietu sezonas kopvērtējumā. Kaut arī sezona sākta līderpozīcijās, ierasti otro vietu izcīnīja "Patria Sportland" (7072 punkti), kuri gan uzvaru svinēja sezonas pirmspēdējā posmā Krimuldā un viesa jaunu intrigu par čempionu titula nosaukšanu pēc Cēsu posma. Taču finālā nācās palikt otrajiem, sīvākajiem konkurentiem zaudējot 10 punktus septiņu posmu cīņā.

Bez līdera Dmitrija Serjogina 95 punktus mazāk un trešo vietu Cēsīs izcīnīja "Līvānu VK / BALTAIS" (6977 punkti), noturot vadību sezonas kopvērtējumā, ko ieguva ceturtajā posmā Alūksnē, pēc tam, kad sezona Carnikavā tika iesākta ar septīto pozīciju.

Cīņā par trešo vietu sezonas kopvērtējumā, Cēsīs paklupa "Moller Auto Ventspils / MRC" (6593 punkti), kas nesa septīto vietu posmā un lika kopvērtējumā atkāpties uz ceturto pozīciju, palaižot garām komandu "RIEKSTI" (6874 punkti), kurai ari ceturto vietu posmā izdevās izcīnīt godpilno trešo vietu sezonā, par spīti nesekmīgjam smilšu posmam Ventspilī.

"SALOMON Komandu" kopvērtējuma sezonas TOP 10:

1. Līvānu VK/ BALTAIS (49 047 punkti)

2. Patria Sportland (49 037)

3. RIEKSTI (47 842)

4. Moller Auto Ventspils / Matisons Runner`s Club (47 724)

5. Pulsometrs.lv / SOS Bērnu ciemati (46 698)

6. Talsu Pakalnu Sporta Klubs (46 180)

7. SPB RUN/Brooks (45 299)

8. Supervaroņi (43 566)

9. Virsotne/MARMOT (43 099)

10. Saldus Boksa klubs (43 016)

6,2 kilometru veselības skrējienā "EJ Vāvere" startēja 647 Cīrulīšu dabas taku baudītāji, starp kuriem ātrākie šoreiz bija Aleksandrs Juška (0:35:59) un Iveta Pūpola (0:38:48).

Šajā pašā distancē spēkiem mērojās 818 skolēni un pirmais finišu sasniedza vietējais Artis Rožkalns (0:30:55), bet jaunmārupiete Anete Ozoliņa bija ātrākā starp meitenēm. LVM čempionātā taku skriešanā skolu jauniešiem kā stiprākā komanda triumfēja Siguldas sporta skola, bet Engures vidusskola 20 komandu konkurencē izcīnīja lielo balvu kā kuplākā komanda visas sezonas garumā.

"Latvijas valsts meži čempionāts" taku skrējienos skolu jauniešiem sezonas TOP 6:

OFICIĀLAIS RANGS

1. Engures vidusskola (643 punkti)

2. Bauskas sākumskola (233)

3. Tukuma 2. vidusskola (205)

4. Jelgavas 4.vidusskola (190)

5. Smārdes pamatskola (167)

6. Aizputes vidusskola (166)

STIPRĀKĀS KOMANDAS

1. Siguldas sporta skola (27 320 punkti)

2. Firma L4/Bogdanovu ģimene (26 429)

3. FK Bandava/Priekules novads (25 580)

4. Maratona klubs/Liepājas rajona sporta skola (23749)

5. Kocēnu sporta skola (23 709)

6. Engures vidusskola (22 902)

2020. gadā tiks aizvadīta "Stirnu buka" sestā sezonā, kad kādā no septiņiem posmiem atzīmēsim 40. jubilejas pasākumu. Posmi notiks 4. aprīlī, 2. maijā, 6. jūnijā, 11. jūlijā, 15. augustā, 12. septembrī un 3. oktobrī.