19.06.2019 11:19 Latvijas komandas kāpj uz pjedestāla 'Dragon' SUP pasaules čempionātā Francijā Authors Article Actions Foto: Publicitātes attēli Nedēļas nogalē Ansī ezerā Francijā notika pasaules čempionāts braukšanā ar četrvietīgajiem SUP dēļiem "Dragon World Championship" (DWC), kurā godalgotas vietas ieguva divas komandas no Latvijas. "Dragon" ir gandrīz septiņus metrus garš piepūšams SUP dēlis, uz kura vienā rindā izvietojas četri braucēji. 15. un 16. jūnijā notika jau trešais pasaules čempionāts šajā sporta veidā – šoreiz Ansī Alpu ezerā. Komandām katrā no braucieniem divu dienu garumā bija jāveic aptuveni kilometru gara distance, veicot četrus pagriezienus ap bojām. Jaukto komandu disciplīnā (divi vīrieši un divas sievietes) fināla braucienā pirmo vietu un zelta medaļu izcīnīja Latvijas komanda "Dragonfly" – Dace Damberga, Māris Galenieks juniors, Kārlis Polāns un Rita Ivanova. Otrajā vietā palika vietējā "Gla Gla team", bet bronzas medaļu izcīnīja franču "Dragons Malouin" Savukārt vīriešu komandu konkurencē Latvijas komanda "Wet Turtles" – Ansis Dobelis, Normunds Barinovs, Māris Galenieks un Ansis Īvāns – ieguva trešo vietu, piekāpjoties ungāriem "Sup Race Hungary" un frančiem "Will et ses 3 freres". Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Pamanījāt kļūdu?

