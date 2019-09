'Stirnu buks' krāšņo sacensību sezonu noslēgs Ozolkalnā

Pēc saulainā septembra taku skrējiena Krimuldas muižas apkārtnē Stirnu buki turpinās iepazīt un skrienot izzināt Gaujas nacionālo parku un dosies Cēsu virzienā, kas ir ne tikai viena no senākajām, bet arī latviskākajām pilsētām. Kā norāda rīkotāji, šis apvidus ar krāšņām dabas ainavām un bagātām vēstures liecībām priecēs dalībniekus.

"Pirmoreiz seriāla vesturē "buki" lēks trīs novados – Amatas, Cēsu un Pārgaujas – vienlaikus. Gaujas senleja, nenoliedzami, ir taku skrējienu seriāla "Stirnu buka" organizatoru otrs lielākais iedvesmas avots pēc Āžu kalna, tāpēc šeit gribam atgriezties vēl un vēl," saka rīkotāji. "Vai sacensības izvērtīsies gana episkas, kā sola distanču veidotāji, to spriedīs paši sacensību dalībnieki, bet viens ir skaidrs – augstummetri distancēs netrūks! Sacensību centrs izvietosies aktīvās atpūtas kompleksā "Ozolkalns", turpāt netālu – Vāļu kalns, vēl pavisam nedaudz tālāk – daudzu skrējēju, it īpaši, iemīļotais sprinta etaps "Kalna karalis/karaliene" – labi un ērti pārskatāmajā ziemas atpūtas kompleksā "Žagarkalns". Gaujas senleju rudenī, Spoguļklintis, Cīrulīšu dabas takas izbaudīs visu distanču dalībnieki, "saldais ēdiens" acīm, kājām un dvēselei - Kvēpenes pilsskalns un tam piegulošās Gaujmalas takas – gan tikai pašiem izturīgākajiem, distances "BENU Aptieka Lūsis" dalībniekiem. Ak, jā – īsi pirms paša finiša visi izskriesim arī 2 virāžas no reiz slavenās "Cīrulīšu" bobsleja un kamaniņu trases. Šodien šķiet neticami, bet tieši šeit savu sportistu karjeru sāka gan kamaniņu braucējas Vera Zozuļa un Ingrīda Amantova, gan Iluta Gaile un bobslejists Zintis Ekmanis."

"Gaujas nacionālais parks – parks, kurā doties piedzīvojumos, pētot un izzinot. Piedāvāto piedzīvojumu daudzveidība ļauj katram izvēlēties savu ceļojuma tempu un scenāriju. Gaujas senlejas pirmsākumi meklējami vairāk nekā 350 miljonu gadu senā pagātnē. Šeit atradīsi elpu aizraujošas dabas ainavas, klintis un alas. Pašu parku caurvij Latvijas garākā upe Gauja. Upe ir aizraujoša, izteikti līkumota –parka teritorijā tā met 98 lielākus un mazākus lokus. Šeit atrodas divas trešdaļas no Latvijā zināmajām alām, un vairāk nekā 500 kultūras un vēstures pieminekļu – pilskalni, pilis, baznīcas, muižas, ūdensdzirnavas, vējdzirnavas, kā arī daudzi citi arheoloģiskie, arhitektūras un mākslas pieminekļi," tūrisma portāls "EnterGauja" raksturo Latvijas dabas pērli.

Sacensības pulksten 11:00 ierasti aizsāks paši mazākie – "Gardu muti Susurs" distances dalībnieki (līdz 10 g.v., veicot ~1km garu trasi), nedaudz vēlāk trasē dosies distanču "Latvijas Valsts mežu čempionāta taku skrējienos skolu jauniešiem" un "EJ! Vāvere" dalībnieki, kuriem būs jāpieveic 6km gara distance, ātrie "Viršu Zaķis" dalībnieki pieveiks nepilnus 12km garu distanci, bet visizturīgākie – distanču "VENDEN Stirnu buks" un "BENU Aptieka Lūsis" taku skrējēji pieveiks attiecīgi ~23km un ~33km. Jāpiebilst, ka takās dodas gan skrējēji, gan nūjotāji! Takas nav lielceļš, tāpēc būsim uzmanīgi un cienīsim viens otru, jo mežā zvēri ir dažādi!

Sezonas noslēdzošajā posmā īpaši spraigas cīņas gaidāmas gan atsevišķu distanču, gan komandu kopvērtējumā! Sacensību apbalvošana un balvu izlozes ceremonija, kurā drīkst piedalīties jebkurš klātesošais viesis, sāksies ap pulksten 17:00!