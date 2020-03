Rastorgujevs iespraucas punktos Pasaules kausa posma sprintā

Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs ceturtdien ieņēma 38. vietu Pasaules kausa astotā posma desmit kilometru sprinta sacensības.

Uzvaru izcīnīja norvēģis Juhanness Tīngnēss Bē, kurš šāva nekļūdīgi, finišēdams pēc 22 minūtēm un 27,8 sekundēm.

Aiz viņa sekoja divi francūži – Martēns Furkads un Emiljēns Žaklēns, kuri zaudēja attiecīgi 21,1 un 22,3 sekundes. Furkads ceturtdien nodrošināja Mazo kristāla globusu sprintā.

Ceturto vietu ieņēma norvēģis Vetle Šostads Kristiansens, piektais bija uzvarētāja brālis Tarjejs Bē, bet sesto vietu ieņēma vācietis Benedikts Dols, kurš vienīgais no pirmā sešinieka kļūdījās ugunslīnijā.

Rastorgujevs pirmajā šaušanā bija precīzs, bet otrajā neizvēra trīs mērķus, uzvarētājam zaudējot vienu minūti un 47,9 sekundes. Trasē viņam bija 14. ātrākais solis.

