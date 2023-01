Cipulim kritiens un 14. vieta Pasaules kausa četrinieku sacensībās; debitants Kalenda izcīna 12. pozīciju

Latvijas pilota Emīla Cipuļa stūrētā četrinieku ekipāža svētdien Vinterbergas trasē Vācijā Pasaules kausa posma otrajā braucienā piedzīvoja kritienu un ieņēma 14. vietu, kamēr debitants Jēkabs Kalenda bija 12. pozīcijā.

Cipulis startēja ar stūmējiem Dāvi Spriņģi, Matīsu Mikni un Edgaru Nemmi, bet Kalendas stūrēto kamanu iestūma Ivo Dans Kleinbergs, Lauris Kaufmanis un Mareks Lazdāns.

Spītējot traumai, divu braucienu summā uzvaras laurus plūca titulētais Vācijas pilots Frančesko Frīdrihs, kurš šajā sezonā uzvarējis trīs no četriem četrinieku mačiem. Otro vietu guva Lielbritānijas pilots Breds Hols, kurš summā zaudēja 0,18 sekundes, bet vēl divas sekundes simtdaļas lēnāks bija vācietis Johanness Lohners.

Kalendam bija 1,46 sekunžu deficīts pret uzvarētāju, bet Cipulis bija vēl 0,22 sekundes lēnāks summā.

Pirmajā braucienā nepārspēts bija Frīdriha četrinieks, kas trasi veica 54,41 sekundē, tuvāko sekotāju Krisoferu Hāferu apsteidzot par 0,15 sekundēm. Cipuļa kvartets uzstūma visātrāko startu (5,06 sekundes), taču ātrums trasē liedza sasniegt augstu pozīciju finišā - viņam 0,49 sekunžu deficīts pret Frīdrihu un septītā vieta. Kalendam ar partneriem bija astotais ātrākais starts un 11.vieta finišā, kur Frīdriham tika zaudētas 0,79 sekundes.

Otrajā braucienā Cipuļa kvartets uzstūma par sekundes simtdaļu lēnāku startu, kas bija otrs labākais rezultāts, bet trasē tika pieļautas kļūdas, kam sekoja kritiens. Finišā Cipulis bija lēnākais laiks no 16 ekipāžām. Kalenda ar stūmējiem startā uzrādīja septīto rezultātu, bet finišā viņiem bija 13. laiks.

Hāfers summā nenoturējās pirmajā trijniekā, kamēr Frīdriham trešā vieta braucienā neliedza izcīnīt uzvaru. Otrajā braucienā labākais finiša laiks - 54,49 sekundes - bija Holam.

Sezonas pirmajā daļā līdz gadu mijai Latvijas sportisti startēja Eiropas kausa sacensībās, uz Pasaules kausa posmiem Ziemeļamerikā nedodoties.

Pēdējā posmā Insbrukas trasē Austrijā Cipuļa ekipāža izcīnīja pirmo un otro vietu četrinieku sacensībās, kamēr Kalenda tika pie trešās vietas, pirmo reizi kāpjot uz goda pjedestāla, un sestās pozīcijas.

Sestdien divnieku sacensībās Cipulis ieņēma septīto vietu, kamēr Kalenda ierindojās dalītā 14.pozīcijā.

Jau ziņots, ka Latvijas labākais bobsleja pilots Oskars Ķibermanis, ārstējot ceļa savainojumu, varētu izlaist visu sezonu.

Kopš 2006.gada Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) Pasaules kausa posmus rīko kopā, vienā etapā sadalot piecus medaļu komplektus - skeletonā - dāmām un kungiem, bobslejā - vīriešiem divniekos un četriniekos, kā arī bobslejistēm divniekos.

Nākamie divi posmi plānoti Vācijas trasē Altenbergā - no 10. līdz 15.janvārim un no 17. līdz 22.janvārim. No 24.janvāra līdz 5.februārim plānots pasaules čempionāts Šveices trasē Sanktmoricā, bet pirms došanās uz Siguldu bobslejisti un skeletonisti piestās Austrijas trasē Insbrukā, kas posmu uzņems no 7. līdz 12.februārim.

Sezonas noslēgums plānots no 12. līdz 19.februārim Siguldā.