Skeletona akadēmijā Siguldā treniņu procesu aizsākuši jau 13 audzēkņi

Lai nodrošinātu skeletona sporta pamatu apguvi un trenētu jauno sportistu paaudzi, Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar treneri Daini Dukuri un skeletona entuziastiem veido Skeletona akadēmiju, kurā treniņu procesu aizsākuši jau 13 audzēkņi. Nākamajā nedēļā notiks kārtējā jauno sportistu atlase, informē Siguldas novada pašvaldība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iepriekšējā jauno sportistu atlasē piedalījās 51 jaunietis vecumā no 10 līdz 17 gadiem, no kuriem 13 censoņi tika uzaicināti uz sporta nometni, kas norisinās šajā nedēļā. Treneri pēc atlasēm rezumēja, ka Siguldas jauniešu fiziskā sagatavotība bijusi labā līmenī un bērniem ir ļoti dažāds sporta veidu fons – no futbola līdz tramplīnlēkšanai un no vieglatlētikas līdz kalnu slēpošanai. Šonedēļ notiekošajā skeletona nometnē bērniem norisinās vispārējās fiziskās sagatavotības treniņi, viņi papildina zināšanas par veselīgu uzturu, mācās par skeletona kamanu un slidu tehnisko specifiku, kā arī padziļināti iepazīstas ar bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" konfigurāciju.

Kārtējā atlasē, kas norisināsies jau 14. jūlijā Siguldas pilsētas stadionā, tāpat kā iepriekš, jauniešiem būs jāveic 20 metru skrējiens gaitā un tāllēkšana no vietas. Uz sportistu atlasēm aicināti arī tie jaunieši, kuri pēc pirmās atlases kārtas treneru ieteikumiem uzlabojuši savu rezultātu un ir gatavi atkārtoti cīnīties par vietu skeletona jauno censoņu komandā. Lai pieteiktos atlasēm, Skeletona akadēmijas treneri aicina sūtīt e-pastu uz adresi ivo@lvmd.lv vai zvanīt uz tālruņa numuru 28706962.

Sākotnēji atlasītie sportisti stiprinās fizisko sagatavotību, trenēsies uz skeletona starta ieskrējiena estakādes, kā arī ziemā iepazīsies ar īstu ledu bobsleja un kamaniņu trasē. Šis gads lielākoties tiks pavadīts, pilnveidojot prasmes uz ledus Latvijā, lai varētu sākt startēt sacensībās. Savukārt jau nākamā sezonā labākie varēs sevi pierādīt starptautiskajās sacensībās. Jauniešiem tiks dota iespēja trenēties pie profesionāliem treneriem ar daudzu gadu pieredzi skeletonā un, sasniedzot augstus sasniegumus, pretendēt uz Latvijas Olimpiskās vienības stipendiju. Tas ir arī ceļš uz duālo karjeru, jo sportistiem ar augstiem sasniegumiem ir paredzētas budžeta vietas dažādās Latvijas augstskolās.

Skeletona akadēmijas attīstībai ir piesaistīti bijušie skeletona sportisti, skeletona sporta pamatlicēji Latvijā un sporta veterāni, kā arī esošās komandas cilvēki. Ar jauniešiem strādā Ivo Šteinbergs un Dainis Dukurs, pie fiziskās sagatavotības ir piesaistīti profesionāļi Mihails Arhipovs, kurš šobrīd trenē arī Martinu un Tomasu Dukurus, kā arī Andris Eikens, kurš trenē olimpietes Anastasiju Kravčenoku un Tīnu Graudiņu pludmales volejbolā. Iedvesmu un padomus jaunajiem sportistiem apņēmušies sniegt arī Martins un Tomass, kuri gatavojas olimpiskajām spēlēm.

Skeletona akadēmija ir jaunākā Siguldas Sporta skolas interešu izglītības programma, kas ļaus jauniešiem ar talantu skeletona sportā pārstāvēt Latviju starptautiskās sacensībās visā pasaulē. Labākie skeletonisti no Siguldas Sporta skolas varēs piedalīties 2024. gada Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs Dienvidkorejā un turpināt ceļu uz 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Itālijā, nodrošinot skeletona pēctecību Siguldas sporta karaļiem.