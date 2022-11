Kamaniņu sporta sacensības Latvijā turpmāk varēs vērot 'TV3 Group Latvija' platformās

Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF) noslēgusi divu gadu līgumu ar "TV3 Group Latvija" par sacensību translāciju televīzijā, otrdien pirmssezonas preses konferencē atklāja "TV3 Group Latvija" vadītājs Mindaugs Rakausks.

"Kamaniņu sports ir daļa no Latvijas sporta identitātes. Esam priecīgi panākt vienošanos ar LKSF, kas paredz vismaz divu gadu līgumu. Pirmkārt, mači būs skatāmi kanālā TV6, tāpat tos varēs redzēt mūsu portālā un platformā "Go3"," stāstīja Rakausks.

Sezonas sākums iecerēts no 2. līdz 4.decembrim Insbrukas trasē, bet pēc tam sportisti dosies uz Ziemeļameriku, kur no 8. līdz 10.decembrim būs posms Vistlera, Kanādā, bet no 15. līdz 17.decembrim - etaps Pārksitijā, ASV.

Turpinājumā būs gandrīz mēnesi ilga pauze, sportistiem no 6. līdz 8.janvārim sacenšoties Siguldas trasē, Latvijā. Nedēļu vēlāk Lillehammerē, Norvēģijā, būs Pasaules kausa sezonas sestais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi Altenbergā no 3. līdz 5.februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12.februārim. Nākamajā nedēļas nogalē būs astotais posms Sanktmoricā, Šveicē, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.