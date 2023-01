Latvijas kamaniņu braucēji izcīna otro un trešo vietu Eiropas čempionātā

Latvijas ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts Plūme sestdien Siguldā finišēja otrie Pasaules kausa kamaniņu sportā posmā, kas vienlaikus ir Eiropas čempionāts, bet Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts ieņēma trešo vietu.

Par čempioniem kļuva vācieši Tobiass Vendls un Tobiass Arlts, kuri divu braucienu summā sasniedza rezultātu minūte un 24,022 sekundes.

Latviešu ekipāžas atpalika par attiecīgi 0,062 un 0,089 sekundēm.

Ceturto vietu ieņēma austrieši Jurijs Tomass Gats/Rikardo Martins Šepfs (+0,194), piekto - vācieši Tonijs Egerts un Saša Benekens (+0,269) un sesto - itāļi Emanuels Rīders un Zimons Kaincvaldners (+0,333).

Pirmajā braucienā pirmie finišēja iepriekšējā posma uzvarētāji Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, kuri finišēja 42,138 sekundēs, bet otrie - Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts (42,147).

Trešo vietu 18 ekipāžu konkurencē ieņem vācieši Tobiass Vendls un Tobiass Arlts, kuru rezultāts ir 42,173 sekundes.

Starta rekordu sasniedza itāļi Ludvigs Rīders un Patriks Rastners, fiksējot laiku 1,502 sekundes.

Finišā gan viņiem tikai devītais labākais laiks.

Tāpat kā pirms nedēļas, sarūgtināti pēc brauciena bija vācieši Tonijs Egerts un Saša Benekens, kuri pirms nedēļas ieņēma ceturto vietu, bet šoreiz pēc pirmā brauciena bija tikai astotie, līderiem zaudējot vairāk nekā 0,2 sekundes.

Ar devīto numuru pirmajā braucienā startēja Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, bet ar 16.numuru 18 ekipāžu vidū - Mārtiņš Bots/Roberts Plūme.

Pirms nedēļas Pasaules kausa ceturtajā posmā turpat Siguldā Bots/Plūme uzvarēja un sasniedza arī jaunu trases rekordu, kas tagad ir 41,281 sekunde, bet Ševics-Mikeļševics/Krasts bija piektie. Abām ekipāžām tie bija labākie rezultāti sezonā.

Sieviešu divnieku ekipāžām otrais brauciens sāksies plkst.12.15, bet vīriešu vieninieku sacensībās braucieni tiks aizvadīti plkst.13.10 un plkst.14.35.

vīriešu divnieku konkurencē Bots/Plūme ar 370 punktiem ir ceturtie kopvērtējumā, kur pirmo vietu ar 460 punktiem ieņem vācieši Toni Egerts/Saša Benekens. Ševics-Mikeļševics/Krasts iekrājuši 190 punktus un ir 12.vietā.

Pirms šīs nedēļas nogales sacensībām sievietēm divnieku ieskaitē Upīte/Ozoliņa, piedaloties trīs no sešām sacensībām, ar 230 punktiem ir astotās, bet pirmo vietu ar 500 punktiem aizņem itālietes Andrea Fetere/Mariona Oberhofere.

Vīriešiem vieniniekos Aparjods ar 326 punktiem ir piektais un Bērziņš ar 231 punktu - desmitais, kamēr pirmajā vietā ar 465 punktiem atrodas itālis Dominiks Fišnallers.

Svētdien trasē dosies sievietes vieniniekos, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.