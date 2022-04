Latvijas Kamaniņu sporta federācija atsakās no FIL kongresa rīkošanas

Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF) trešdien, 13. aprīlī, pieņēma lēmumu atteikties no 70. Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas (FIL) kongresa rīkošanas Rīgā, kas bija plānots no 18. līdz 19. jūnijam, vēsta LKSF.

"Ar nožēlu jāatzīst, ka Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF) nevarēs aizvadīt jubilejas kongresu Latvijā administratīvās kapacitātes un loģistikas apsvērumu dēļ. LKSF uzskata, ka, rīkojot tik liela mēroga kongresu, ir nepieciešama lielāka administratīvā jauda, kas spētu nodrošināt augstu izpildījuma kvalitāti," teikts LKSF paziņojumā.

LKSF ir aicinājusi FIL 70. Kongresu organizēt FIL mājvietā – Austrijā, kas spēs nodrošināt pietiekamu juridisko atbalstu Kongresa norises laikā. Precīzs datums, kurā norisināsies 70. FIL Kongress Austrijā, no FIL puses tiks paziņots, konsultējoties ar Austrijas Kamaniņu sporta federāciju, uzreiz pēc Lieldienu brīvdienām.

Jau vēstīts, ka FIL kongresā jūlijā varētu veikt izmaiņas organizācijas statūtos, kas ļautu piespriest sankcijas Krievijai.

2022. gada 8. aprīlī pēc sešu valstu (Austrālija, Kanāda, ASV, Īrija, Lielbritānija un Jaunzēlande) ierosinājuma tika sasaukts FIL ārkārtas kongress. Tika izskatīti jautājumi par Krievijas amatpersonu atstādināšanu no ieņemtajiem amatiem organizācijā un Krievijas Kamaniņu sporta federācijas izslēgšanu no FIL. Balsojot par šiem jautājumiem, tika pieņemts lēmums par Krievijas amatpersonu atstādināšanu no ieņemtajiem amatiem FIL, savukārt netika nobalsots par Krievijas Kamaniņu sporta federācijas izslēgšanu no FIL. Krievijas atlētiem šajā sporta veidā tiek atļauts piedalīties starptautiskajās sacensībās līdzās citu valstu sportistiem, tai skaitā arī no Ukrainas un Latvijas.