Mājas trasē nekad nav viegli braukt, atzīst Bērziņš

Latvijas kamaniņu braucējam Gintam Bērziņam Siguldas trasē nekad nav viegli braukt, pēc Pasaules kausa posma Siguldā sarunā ar žurnālistiem atzina pats Bērziņš.

Jau ziņots, ka Pasaules kausa kamaniņu sportā posmā, kas vienlaikus ir Eiropas čempionāts, Bērziņš finišēja sestajā vietā, izcīnot pirmo vietu U-23 ieskaitē, bet Kristers Aparjods tika pie bronzas godalgas.

"Noteikti bija laikapstākļu sacensība un nebija tik labs ledus kā pirms nedēļas," stāstīja Bērziņš. "Visiem veiksme citreiz uzspīd, un man šoreiz neuzspīdēja, jo bija kļūda otrajā braucienā, kas pie šāda ledus maksā daudz."

Pēc pirmā brauciena Latvijas kamaniņu braucējs ierindojās ceturtajā pozīcijā un viņu no goda pjedestāla šķīra vien 0,026 sekundes, taču otrajā braucienā Bērziņam padevās tikai 13. labākais finiša laiks.

"Pēc sajūtām abi braucieni likās līdzīgi, bet, skatoties laiku, pirmajā kļūdījos nedaudz vairāk trases vidusdaļā, un biju nedaudz šokā par otro braucienu," teica Bērziņš. "Bet visas kļūdas ir saprotamas, tās ir jālabo un jācīnās tālāk."

Bērziņš pirms nedēļas notikušajā Pasaules kausa posmā izcīnīja septīto vietu un uzsvēra, ka Siguldas trasē viņam braukt ir grūti.

"Mājas trasē nekad nav viegli braukt," izcēla sportists. "Siguldas trasē arī nav viena no manām mīļākajām trasēm, lai cik dīvaini tas nebūtu. Bija mērķis vismaz vienā no nedēļas nogalēm būt labāko trijniekā pieaugušo konkurencē. Ar mūsu komandu un visu palīdzību, kas tiek man sniegta, es ticu, ka nebūs ilgi jāgaida līdz pirmajai lielajai medaļai."

Savukārt abās nedēļas nogalēs sasniegto pats Bērziņš vērtēja divējādi, paužot gandarījumu tikai par izcīnīto zelta godalgu U-23 Eiropas čempionāta ieskaitē.

"Par U-23 čempionātu desmit baļļu sistēmā es sev ieliktu desmitnieku, bet par pieaugušo konkurenci man tomēr ir rūgtums," norādīja Bērziņš. "Vispār biju aizmirsis par U-23 ieskaiti, tāpēc biju tik ļoti koncentrējies uz pieaugušo konkurenci, kur man ļoti gribas beidzot kārt kaklā medaļu."

Sestdien uzvaru Pasaules kausa posmā un Eiropas čempionātā izcīnīja vācietis Makss Langenhāns, kurš pēc pirmā brauciena bija 12. un divu braucienu summā sasniedza rezultātu minūte un 37,588 sekundes. Otro vietu gan otrajā braucienā, gan summā izcīnīja viņa tautietis Fēlikss Lohs.

Pasaules kausa kopvērtējumā pirmo vietu ar 520 punktiem ieņem itālis Dominiks Fišnallers. Otrais ar 426 punktiem ir Lohs, bet uz trešo vietu ar 396 punktiem ir pakāpies Aparjods, kamēr Bērziņš ar 281 punktu ir astotais.

Jau ziņots, ka divnieku sacensībās vīriešiem otro vietu ieņēma Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, trešo - Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, bet sieviešu sacensībās otrās bija Anda Upīte un Sanija Ozoliņa.

Svētdien trasē vieniniekos dosies sievietes, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete. Pasaules kausa sacensības tiešraidē translē kanāls TV6.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.