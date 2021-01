Pasaules čempionātā Kēnigzē piedalīsies 13 Latvijas kamaniņu braucēji

Piektdien, 29. janvārī pirmajā mākslīgajā ledus trasē pasaulē, Kēnigzē, Vācijā ar kvalifikāciju Pasaules sprinta kausam sāksies 50. pasaules čempionāts. Pasaules čempionātam dalībai pieteikušās 23 valstis, no kurām 43 vīrieši, 48 sieviets un 29 divietīgās ekipāžas. Latviju pārstāvēs 13 sportisti, informēja Latvijas Kamaniņu sporta federācija.

Sākotnēji 50. pasaules čempionāts tika plānots Vistleras ledus trasē, Kanādā, taču 2020. gada otrajā septemrī Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas (FIL) valde kopā ar Kanādas Kamaniņu sporta federāciju lēma, ka čempionātu pārcels uz Kēnigzi globālās pandēmijas strikto ierobežojumu dēļ.

Kēnigzes ledus trasē pasaules čempionāts kamaniņu sportā tiek organizēts septīto reizi. Iepriekš sezonas svarīgākās sacensības tur notika 1969., 1970., 1974., 1979., 1999., 2016. gadā.

Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas (FIL) prezidents Einars Fogelis stāsta: "Mēs bijām ļoti apbēdināti, ka mums bija jāpieņem lēmums 50. pasaules čempionātu pārcelt no Vistleras uz Kēnigzi. Globālās pandēmijas dēļ bija neiespējami organizēt pasaules čempionātu Kanādā. Kēnigze ir ļoti svarīga bāze kamaniņu sportā, tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi Vācijas federācijai par uzņemšanos organizēt Pasaules čempionātu šajā sarežģītajā laika periodā."

"Mēs nekavējoties sākām darbu kopā ar ekspertiem pie visaptverošas aizsardzības un higiēnas koncepcijas izveides 2020. gada pavasarī. To stringri ieviesām un konsektventi un pastāvīgi to pielāgojām pašreizējiem apstākļiem. Tas nebija viegli. Visi sportisti, to treneri un apkalpojošais personāls funkcionē savā "burbulī", kā arī visiem tiek veikti COVID-19 testi divas reizes nedēļā. Ikviens valkā sejas aizsargmaskas, ievēro distanci, kā arī higiēnas noteikumus. Līdz šim šajā grūtajā sezonā esam priecīgi un pats galvenais – veseli! Visas sezonas laikā ir bijuši tikai četri COVID-19 gadījumi. Inficētās personas tūlīt pēc atklātas saslimšanas tika nogādātas izolācijā, tādējādi neinficējot citus," skaidroja Fogelis.

Pasaules čempionātā piedalīsies arī 13 Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases atlēti: Ulla Zirne, Kendija Aparjode, Elīza Tīruma, Elīna Ieva Vītola, Gints Bērziņš, Riks Kristens Rozītis, Artūrs Dārznieks, Andris Šics/Juris Šics, Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš un Mārtiņš Bots/Roberts Plūme.

2021. gada janvāra sākumā Kēnigzē norisinājās Pasaules kausa piektais posms, kas bija kā iesildīšanās sacensības gaidāmajam pasaules čempionātam.

Atskatoties pagātnē, 2020. gada pasaules čempionāts Sočos, Krievijā Latvijas komandai bija veiksmīgs. Kendija Aparjode izcīnīja ceturto vietu, Kristers Aparjods ierindojās piektajā pozīcijā. Tāpat Elīza Tīruma Pasaules čempionāta sprinta kausā izcīnija bronzu, bet Aparjode noslēdza sešinieku. Protams, jāatzīmē arī Latvijas komandas sniegums komandu stafetē, kur Kendija Aparjode, Kristers Aparjods un brāļi Šici izcīnīja sudraba godalgas.

Piektdien 29. janvārī tiks aizvadīts 50. pasaules čempionāta Sprinta kauss, kurā, kā ierasts, startēs tikai 15 ātrākie sportisti no katras disciplīnas. Piecpadsmit ātrākie tiks noskaidroti tās pašas dienas kvalifikācijas sacensībās.

Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases menedžeris un treneris Kristaps Mauriņš: "Īsti lielu izmaiņu trasē, virāžu profilos nav. Daži sportisti gan atzina, ka šoreiz mazliet vieglāk izbraukt ir "šūpoles" pēc apļa, salīdzinot ar Pasaules kausu janvāra sākumā. Treniņos iet visādi, jo sevišķi grūtāk sokas jaunajiem sportistiem (Gintam, Elīnai, Botam/Plūmem), kuri pirmo reizi pieaugušo kunkurencē startē no savām īstajām starta vietām, attiecīgi – dāmu un vīru starta. Atslēgas vietas Kēnigzē paliek nemainīgas – "S" virāžu kombinācija, aplis un "šūpoles" apļa izejā. Tur arī treniņos novērojamas visvairāk kļūdas un neprecīza izbraukšana. Par tendencēm pagaidām grūti kaut ko spriest, jo treniņu laikā daudz snieg un visām treniņu grupām nav gluži vienādi apstākļi. Treniņa vidū trases strādnieki ik pa laikam iztīra sniegu un var gadīties, ka mūsu sportisti veic braucienu pa salīdzinoši tīru trasi vai arī tieši pretēji – pa trasi, kas pilna ar sniegu. Sacensību dienās sola siltu gaisa temperatūru un lietu. Tāpēc ļoti svarīgi izlozē iegūt pēc iespējas labāku starta numuru."

Pirmo reizi Pasaules čempionāta atklāšanas ceremonija norisināsies virtuālajā vidē. 50. FIL Pasaules čempionāts oficiāli ar jaunievēlētā FIL prezienta Einara Fogeļa uzrunu tiks atklāts ceturtdien, 28. janvārī plkst. 19.30. Atklāšanas ceremonijas tiešraidi varēs vērot BSD-TV: https://www.bsd-tv.de.

Siestdien, 30. janvārī sezonas svarīgākajās sacenībās uz starta dosies un par godalgām cīnīsies divvietīgās ekipāžas un vīri. Savukārt svētdien, 31. janvārī tiks aizvadītas sieviešu sacensības un komandu stafete.

Piektdien, 29. janvārī

13.45 Sprinta kauss – Vīri

14.40 Sprinta kauss – Divvietīgās ekipāžas

15.35 Sprinta kauss – Sievietes

Sestdien, 30. janvārī

10.30 1. brauciens – Divvietīgās ekipāžas

11.50 2. brauciens – Divvietīgās ekipāžas

13.30 1. brauciens – Vīri

15.40 2. brauciens – Vīri

Svētdien, 31. janvārī

11.00 1. brauciens Sievietes

12.50 2. brauciens – Sievietes

14.30 Komandu stafete