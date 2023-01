Pēc finiša bija gandarījuma sajūta, atzīst Ševics-Mikeļševics

Latvijas ekipāža Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts pēc izcīnītās trešās vietas Siguldā Pasaules kausa posmā, kas vienlaicīgi bija Eiropas čempionāts, bija gandarīta par sasniegto, pēc sacensībām sarunā ar žurnālistiem norādīja Ševics-Mikeļševics.

Jau ziņots, ka sestdien Siguldā notikušajā Pasaules kausa posmā Ševics-Mikeļševics/Krasts izcīnīja bronzas godalgu, kamēr pie sudraba tika otra Latvijas ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts Plūme.

"Ir padarīts ļoti apmierinošs darbs un pēc finiša bija gandarījuma sajūta, tāpēc esam priecīgi," teica Ševics-Mikeļševics. "Varbūt nebija pārlieku lielas emocijas, jo zinājām, ka būs labi braucieni, izdarīsim savu darbu un būs arī labs rezultāts. Nebija pārsteigums, ka tikām trijniekā."

Pēc pirmā braucien abas Latvijas ekipāžas ieņēma pirmās divas vietas. Mārtiņš Bots/Roberts Plūme bija līderi, kamēr Ševics-Mikeļševics/Krasts atradās otrajā pozīcijā.

"Pirmais brauciens bija labāks nekā otrais," norādīja Ševics-Mikeļševics. "Otrajā braucienā bija vairākas kļūdas trases augšdaļā, tāpēc pēc tam trases lejasdaļā vairs neizdevās tik labi."

Tikmēr Krasts uzsvēra, ka viņš un Ševics-Mikeļševics, lai gan jutuši satraukumu pirms otrā brauciena, bija pārliecināti, ka aizvadīs labu braucienu.

"Mēs esam mentāli diezgan spēcīgi un šādas situācijas, protams, uzdzen stresu, bet tas ir tāds patīkams stress, kas dod baudu un degsmi iet uz priekšu," atklāja Krasts, uzsverot, ka viņa ekipāža bija pārliecināta par savu sasniegto trasē. "Nav tā, ka mēs baidāmies, un nav arī tā, ka pārāk daudz stresojam."

Pirms nedēļas Pasaules kausa ceturtajā posmā turpat Siguldā Bots/Plūme uzvarēja un sasniedza arī jaunu trases rekordu, kas tagad ir 41,281 sekunde, bet Ševics-Mikeļševics/Krasts bija piektie. Abām ekipāžām tie bija labākie rezultāti sezonā.

"Tagad ir pavisam citi laikapstākļi un pavisam cits ledus, tāpēc tie braucieni bija pavisam citādāki," skaidroja Krasts. "Šodien braucieni bija optimāli. Vienmēr var labāk un tikai tad, kad būsim uz augstākā goda pjedestāla pakāpiena, tad jau vairs nevarēs labāk."

Sestdien bija arī sieviešu sacensības, kurās Latvijas divnieks Anda Upīte/Sanija Ozoliņa, izcīnīja bronzas godalgas.

Bots un Plūme ar 455 punktiem Pasaules kausa kopvērtējumā ir ceturtie, bet Ševics-Mikeļševics un Krasts iekrājuši 260 punktus un ir pakāpušies uz devīto vietu.

Sestdien paredzētas vēl vīriešu vieninieku sacensības, kurās trasē dosies Kristers Aparjods un Gints Bērziņš, bet svētdien trasē dosies sievietes vieniniekos, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.