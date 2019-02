Daiļslidotājs Pavlovs trešajā vietā pēc Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādes īsās programmas

Latvijas jaunatnes olimpiskās komandas "Sarajeva 2019" dalībnieks, daiļslidotājs Kims Georgs Pavlovs atrodas labāko trīs pulkā pēc trešdien aizvadītās īsās programmas Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādes daiļslidošanas sacensībās. Izvēles programma daiļslidošanā tiks aizvadīta ceturtdien, informēja Latvijas Olimpiskā komiteja.

Aizvadot īso programmu, jaunais sportists savu uznācienu aizvadīja godam, nepieļaujot rupju kļūdu, kas tiesnešu vērtējumā izpelnījās 59,80 punktus un kopvērtējumā tas viņu ierindo trešajā vietā. Jāpiezīmē, ka šis ir Kima Georga Pavlova personīgais rekords. Dotajā brīdī 1.vietu ieņem Krievijas pārstāvis Iļja Jablokovs, ar 74,76 punktiem, bet 2.pozīcijā ir ierindojies Igaunijas sportists Mihails Seļevko, ar 68,31 punktu.

Meiteņu daiļslidošanas sacensībās mūsu pārstāve Anete Lāce pēc tiesnešu vērtējuma saņēma 39.59 punktus, kas sportisti ierindo 17.pozīcijā. Meitenēm pirmo trijnieku ieņem Krievijas sportiste Anna Ščerbakova, ar 72,57 punktiem, 2.vietā pagaidām ir Itālijas pārstāve Lukrēzija Bekari, ar 58,91 punktu, bet trijnieku noslēdz Ukrainas daiļslidotāja Anastasija Arkhipova, ar 58,58 punktiem. Izvēles programmu jaunieši aizvadīs rīt.

Biatlonā šodien jauniešiem bija jāaizvada individuālās sacensības. Zēniem 12,5km distancē vissekmīgāk klājās Renāram Birkentālam, kurš četrās šaušanas reizēs pieļāva septiņas kļūdas, taču izcīnīja 37.vietu. Kirils Matjuhins kļūdījās sešas reizes un ierindojās 42.vietā. Dubultuzvaru svinēja Vācijas biatlonisti Hans Kelners un Ēriks Benjamins Menzs, bet 3.vietā ierindojās Ukrainas pārstāvis Stepans Kinašs, kuri katrs pieļāva pa vienai kļūdai.

Tikmēr meitenēm, 10km individuālajā distancē no māsām Buliņām veiksmīgāk klājās Sandrai Buliņai, kura neaizvēra sešus mērķus un izcīnīja 36.vietu, bet Sanita Buliņa kļūdījās astoņas reizes un viņai 53.pozīcija. Uzvaru svinēja Naomija Remona no Francijas, ar pieļautu vienu kļūdu šautuvē, sudraba medaļu izcīnīja Šveices pārstāve Lea Meijere, ar divām kļūdām, bet bronza tika Krievijas biatlonistei Sofijai Tsiplukhinai, kura arī kļūdījās divas reizes.

Kalnu slēpošanas sacensībās meitenes šodien aizvadīja milzu slaloma distanci. Visai smagajā trasē, kur katrai sportistei nācām pamatīgi pacīnīties ar katru trases nogriezni, no Latvijas pārstāvēm vislabāk veicās Rēzijai Krastiņai, kura divu braucienu summā finišēja 53.vietā, bet 58.pozīciju ieņēma Elīna Zalāne. Pirmā brauciena finišu diemžēl nespēja sasniegt Laura Aleksandra Bišere, bet Betija Burkovska, kura nesa Latvijas karogo Olimpiādes atklāšanas ceremonijā, mocīja veselības likstas un viņa uz starta nemaz neizgāja. Uzvaru svinēja Austrijas sportiste Magdalēna Eggera, kurai sekoja slovēniete Rebeka Oblaka un francūziete Aksela Ševrēra.

Rīt, Olimpiādes sacensību ceturtajā dienā, no Latvijas pārstāvjiem uz starta līnijas stāsies kalnu slēpotāji, kur zēni aizvadīs milzu slaloma sacensības, distanču slēpošanā norisināsies sprints, bet daiļslidotāji aizvadīs izvēles programmu.

Gan pēc sporta veidu klāsta, gan ceremoniju ziņā Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiāde līdzinās Olimpiskajām spēlēm. Sporta programmā tiek izmantota Olimpiskā simbolika un atribūtika, kā arī Olimpisko spēļu tradīcijas.

Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiāde tiek balstīta uz Olimpisko spēļu tradīcijām un šo pasākumu laikā, dalībnieki visciešākajā mērā var sajust Olimpisko gaisotni. Gan atklāšanas un noslēguma ceremonijas, gan pašas Olimpiādes sacensības ir saistītas ar Olimpiskās kustības principiem.

Latvijas jaunie sportisti Olimpiādes sacensībās startēs biatlonā, distanču un kalnu slēpošanā, šorttrekā un daiļslidošanā. Šajā reizē Latvija nepiedalīsies nevienā no komandu sporta spēlēm.

Latvijas jaunatnes Olimpiskās komandas "Sarajeva 2019" sastāvā ir iekļauti 19 sportisti, kas startēs 5 no 8 sacensību programmā paredzētajiem sporta veidiem. Daiļslidošanā startēs divi sportisti, distanču slēpošana būs pārstāvēta ar sešiem slēpotājiem, biatlonā uz starta stāsies četri sportisti, kalnu slēpošanā meistarību pārbaudīs seši jaunie atlēti, bet šorttreka sacensībās Latvija būs pārstāvēta ar vienu sportisti.

14. Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādē notiks no 9. – 16.februārim Bosnijas un Hercegovinas pilsētā Sarajevā un Austrumu Sarajevā. Sacensībās savu sportisko meistarību pārbaudīs 1600 jauno ziemas sporta veidu atlētu no 46 Eiropas valstīm, vecumā no 14 līdz 18 gadiem.