Kalnu slēpotāja Lelde Gasūna nolēmusi ieturēt pauzi karjerā

Iepriekšējo sezonu Latvijas vadošā kalnu slēpotāja Lelde Gasūna ir nolēmusi ieturēt pauzi karjerā, žurnālam "Sporta Avīze" atklāj sportiste.

Pašlaik 29 gadus vecajai Gasūnai iepriekšējā sezona nebija viegla, jo nopietnas ceļgala traumas dēļ viņai tā sākās tikai pēc Jaunā gada, bet svarīgākajās sacensībās - pasaules čempionātā - viņa tikai vienreiz sasniedza finišu, ierindodamās 45.vietā milzu slalomā.

Vēl martā sarunā ar aģentūru LETA viņa pauda, ka ieplānojusi startēt vismaz līdz 2022.gada Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm, taču tagad plāni nedaudz mainījušies.

"Pēc būtības karjeru esmu noslēgusi, bet ar komandu esam palikuši pie domas, ka labprāt turpinātu, tāpēc paralēli strādājam pie finanšu piesaistīšanas. Zinām, kas nepieciešams, lai Pasaules kausā būtu augstāk par 22.vietu," "Sporta Avīze" citē siguldietes teikto.

Kā nepieciešamo summu startēšanai augstākajā līmenī viņa min 120 000 eiro sezonā. Pirms trim sezonām Gasūna vienā no Pasaules kausa posmiem izcīnīja 22.vietu, taču finansiālais atbalsts lielāks nekļuva.

"Domājām, ka atbalstu atrast būs vieglāk, bet nekas nemainījās - joprojām vienīgais atbalsts nāca no ārzemēm. Tāpēc nākamās divas sezonas bija knapa noturēšanās apritē. Ar menedžeri Kasparu Losu parēķinājām, ka finansējums, kas bijis no Latvijas Slēpošanas federācijas un citām iestādēm, man sezonā ir nosedzis desmit no 250 nepieciešamajām slēpošanas stundām uz kalna," stāsta Gasūna.

Iepriekšējā sezonā Gasūna bija iecerējusi piedalīties arī kādās Pasaules kausa sacensībās, taču šāds plāns nepiepildījās, turklāt pēc atgriešanās jau līmeni zemākajā Eiropas kausā rezultāti bija pieticīgi.

Gasūna ir piedalījusies divās olimpiskajās spēlēs - 2014.gadā Sočos un 2018.gadā Phjončhanā. Viņas labākais sasniegums šāda līmeņa sacensībās ir 30.vieta slalomā Sočos.