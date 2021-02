Kalnu slēpotājam Opmanim 33. vieta PČ supergigantā; uzvaru svin Krīhmairs

Latvijas kalnu slēpotājs Elvis Opmanis ceturtdien Kortīnā d'Ampeco ieņēma 33.vietu pasaules čempionāta supergiganta sacensībās, bet Lauris Opmanis nefinišēja, kamēr par čempionu tika kronēts austrietis Vincents Krīhmairs.

Pasaules meistarsacīkšu sacensības norisinājās jaunajā Vertadžīne trasē, kas pirmajiem trim startējušajiem sportistiem bija pārāk ciests rieksts. Sarežģītā trase bez rezultāta atstāja arī pieredzējušus sportistus, tajā skaitā ar trešo numuru startējušo šveicieti Mauro Kavīzelu, tāpat vēlāk braukušo austrieti Maksu Francu.

Krīhmairs trasi veica vienā minūtē un 19,41 sekundē, par nieka septiņām sekundes simtdaļām apsteidza Romedu Baumanu, kurš aizpērn pēc neiekļūšanas Austrijas izlasē mainīja pavalstniecību uz Vāciju. Baumans pēc karjeras labākā rezultāta sasniegšanas izplūda asarās.

Trešo vietu ieņēma tehnisko disciplīnu speciālists Aleksis Pinturo no Francijas, kurš uzvarētājam zaudēja 0,38 sekundes.

Čempiona pilnvaras nolika itālis Dominiks Pariss, kurš no Krīhmaira atpalika 0,55 sekundes, ieņemot piekto vietu. Pēdējo divu olimpisko spēļu čempioni - Matīass Maiers no Austrijas un Kjētils Jansrū no Norvēģijas - ieņēma attiecīgi sesto un 12.pozīciju.

Elvis Opmanis startēja ar 50.numuru un trasi veica piesardzīgi, uzvarētājam zaudējot 8,04 sekundes, kas deva 33.vietu starp 34 finišējušajiem sportistiem. Lauris Opmanis trasē devās kā pēdējais no 56 sportistiem, taču latviešu sportists trases vidusdaļā kļūdījās un nefinišēja.

Jau ziņots, ka pirms tam supergigantā sievietēm uzvaru svinēja Šveices kalnu slēpotāja Lara Guta-Berami

Planētas meistarsacīkstes iecerēts aizvadīt līdz 21.februārim, sadalot 13 medaļu komplektus.

Pērn maijā vietējā rīkotājkomiteja vēlējās čempionātu pārcelt uz 2022.gadu, taču Starptautiskā Slēpošanas federācija (FIS) bija pret šādu solu un meistarsacīkstes norisinās kā iepriekš plānots.