Latvijas vīriešu kērlinga izlase no Šveices aizbrauc bez uzvarām

Pasaules kērlinga tūres (PKT) Masters klases posmā "WCT Grand Prix Bern Inter 2022" Bernē, Šveicē no 28. līdz 30.oktobrim piedalījās Mārtiņa Trukšāna vadītā Latvijas vīriešu izlase. PKT posmā Tukumā aizsāktā uzvaru sērija pārtrūka jau pēc pirmās spēles, Šveices turnīru aizvadot bez uzvarām, informēja Latvijas Kērlinga asociācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Titulu izcīnīja Džoela Retornaca (Itālija) komanda, kas ar 8:3 pārspēja Vauteru Gosgensu no Nīderlandes.

Sacensībās startēja 24 vīriešu kērlinga komandas ar dalībniekiem no ASV, Austrijas, Čehijas, Itālijas, Nīderlandes, Polijas, Skotijas, Spānijas, Šveices, Vācijas, Zviedrijas un mūsu Latvijas izlase.

Latvijas izlase Mārtiņa Trukšāna vadībā PKT "Challenger" klases turnīru Tukumā noslēdza ar uzvarām visās spēlēs un turnīra titula izcīnīšanu. Diemžēl pirmā tikšanās Bernē, kurā pretim stājās pagājušā gada šī turnīra uzvarētāji no Šveices ar Īvu Stokeru priekšgalā, beidzās ar sagrāvi 1:8. Arī otrajā spēlē pret Lukasa Klimas (Čehija) komandu gala rezultāts bija viennozīmīgi par labu pretiniekam 9:2. Savukārt trešajā spēlē pēc nospēlētiem četriem endiem mūsējie atradās vadībā ar 2:1 pret Dominika Merki komandu no ASV, tomēr spēles beigas piederēja pretiniekam, atnesot mūsējiem trešo zaudējumu ar 2:7.

Turnīra izspēles sistēma nosaka, ka pēc trim zaudējumiem, komanda neturpina cīņu par šī turnīra titulu, tomēr tai vēl ir iespēja pacīnīties mierinājuma kausa izspēlē. Latvieši tajā vēlreiz tikās ar amerikāņiem, šoreiz aizvadot neveiksmīgu spēles pirmo pusi un zaudējot ar 3:8, ar ko arī Latvijas vīriešu izlasei dalība turnīrā bija beigusies.

Nedēļu pirms Eiropas čempionāta Esterzundā, Zviedrijā (19. - 26.novembris) Latvijas izlase vēl piedalīsies PKT posmā Čehijā "WCT Prague Classic 2022" (10. - 13.novembris).

Turnīra finālā tikās Retornacs, kas vēl ne reizi nebija piedzīvojis zaudējumu, ar Gosgensu, kas līdz finālam arī bija ticis ar uzvarām visās spēlēs, pusfinālā pārspējot pagājušā gada titula īpašnieku Stokeru. Fināla cīņa aizritēja līdzīgi līdz pat sestajam endam, kad uz tablo bija neizšķirts 3:3. Spēles uzvarētāju noteica septītais ends, kuru veiksmīgi aizvadīja itāļi, izcīnot četrus punktus un noslēdzot turnīru ar uzvaru 7:3 un iegūtu "WCT Grand Prix Bern Inter 2022" titulu.

Mierinājuma kausa finālā uzvarēja Skotijas Kamerona Brīsa komanda, kas izšķirošajā spēlē ar 5:2 pārspēja Džiakomo Kolli (Itālija).



Latvijas izlases sastāvs turnīrā: Mārtiņš Trukšāns (skips), Arnis Veidemanis, Aivars Avotiņš, Sandris Buholcs.