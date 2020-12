Pasaules kausa posmā Davosā Eidukai pievienosies Vīgants un Bikše

Šajā nedēļas nogalē pasaules kausa otrajā posmā distanču slēpošanā, kas norisināsies pazīstamajā Šveices kalnu kūrortā Davosā un kur paredzēts sprints brīvajā stilā un 10km (sievietēm)/15km (vīriešiem) distance ar intervāla startu brīvajā stilā, Latviju pārstāvēs trīs distanču slēpotāji. Rukā novembra beigās pēdējā sacensību dienā trīsdesmitniekā tikušajai Patrīcijai Eidukai no Kokneses novada pievienosies divi Latvijas pārstāvji vīriešu konkurencē – pasaules kausa posmos trīsdesmitniekā pirmais no mūsu distanču slēpotājiem tikušais Indulis Bikše un šogad pasaules U23 čempionātā 9.vietu izcīnījušais Raimo Vīgants, informē slēpotāju pārstāvis Ivars Bācis.

Sākotnēji Norvēģija, bet pēc tam arī Zviedrija un Somija paziņoja, ka līdz decembra beigām pasaules kausa posmos nestartēs, kā iemeslu minot, lai slēpotāji nesaķertu vīrusu, bet tajā pašā laikā vadošie šo triju ziemeļvalstu biatlonistu, labākie Norvēģijas tramplīnlēcēji, ziemeļu divcīņnieki un kalnu slēpotāji turpina piedalīties pasaules kausa posmos. Līdz ar to ir skaidrs, ka pasaules kausa posmam Davosā nav vairs tā prestiža, jo vidēji 10 līdz 15 šo trīs valstu pārstāvji parasti tiek trīsdesmitniekā, ap 5 iekļūst desmitniekā un diviem izcīna godalgotas vietas pasaules kausa posmos gan vīriešiem, gan sievietēm. Līdz ar to pārējo valstu pārstāvjiem parādījušās ievērojami lielākas izredzes ieņemt augstākas vietas kā parasti. Daži Norvēģijas izlases dalībnieki, tā saudzīgi, jo baidās no sankcijām, bet tomēr ir pauduši neizpratni un nožēlu par izlases vadības lēmumu nestartēt. Arī Patrīcija Eiduka norvēģu un pārējo ziemeļvalstu lēmumu nepiedalīties pasaules kausa posmos decembrī uzskata par neizprotamu, jo tiek nodrošināta milzīga kontrole un liela drošība.

Latvijas vadošā slēpotāja no Vecbebriem nākamajā dienā pēc veiksmīgi aizvadītā pasaules kausa novembra beigās Rukā devās uz Latviju, bet jau pagājušo svētdien aizlidoja uz Davosu, kur jau ir notrenējusies četras dienas. Tā kā sacensības augstkalnē viņai iekritīs sestajā un septītajā dienā pēc ierašanās, kas ir tās kritiskākās, tad Patrīcija nedaudz bažījas par to, kā jutīsies sacensību dienā un kā varēs nostartēt. Lai arī, pateicoties viņas lielāko atbalstītāju piešķirtajam finansējumam, no Somijas viņa pa taisno varēja doties uz Šveici un tur trenēties līdz pat startam otrajā pasaules kausa posmā, tomēr Latvijā bija jāpadara dažas svarīgs liets un bija nepieciešams atslēgties un restartēties.

Lai arī Patrīcija apzinās, ka trīs spēcīgu Ziemeļvalstu prombūtnē paveras labas izredzes uz ļoti augstu vietu, tomēr viņa atzīst, ka šo ziemeļvalstu slēpotāju prombūtnē ieņemta ļoti laba vieta neradīs gandarījuma sajūtu. Šī 20 gadus vecajai Patrīcijai būs otrā reize Davosā. 2018.gada decembrī 18 gadu vecumā viņa sprintā ieņēma 63.vietu (+21,48, 155 FIS punkti), bet 10km brīvajā stilā ierindojās 64.vietā (+3:58, 121 FIS punkts), apsteidzot nedaudz vairāk par desmit konkurentēm.

Raimo debija pasaules kausa posmos notika 2019.gada decembrī Planicā, kur pēc garā ceļa uz sacensībām neizdevās parādīt to labāko varējumu, sprintā brīvajā stilā 76 dalībnieku vidū ierindojoties 64.vietā un nopelnot 112 FIS punktus. Madonietis šogad lieliski startēja augustā pasaules kausa posmos rollerslēpošanā Igaunijā un Madonā. Ziemas sezonā Raimo vēl nav piedalījies sacensībās, tāpēc grūti spriest par viņa reālo varējumu. Viņš bija plānojis piedalīties no 20.-22.novembrim tradicionālajās sezonas atklāšanas sacensībās Beitostēlenā (Norvēģija), bet neesot pielaists tām. Nedēļu vēlāk Norvēģijas kausa sacensības Golo gāja secen, jo tās tika atceltas. Pagājušajās brīvdienās Norvēģijas kausā Lillehammerē ar treneri nolēmuši nepiedalīties, jo tur neveic testus un nav tik droši kā pasaules kausa posmos, kā arī norvēģi samērā "greizi" skatās uz ārzemniekiem, un nebūtu garantijas, ka madonieti pielaistu startam.

Gatavojoties šai sezonai, septembra vidū Raimo ir aizvadījis divu nedēļu treniņnometni Norvēģijā. Tad, dažas dienas pavadījis mājās, oktobrī četras nedēļas pabija augstkalnes (virs 2500m) treniņnometnē Itālijā, pēc kuras dēļ valstī tobrīd noteiktajiem ierobežojumiem vairākas dienas bija jāizlaiž treniņi. Tas ir patraucējis pilnvērtīgam treniņu procesam, taču kopumā sagatavošanos šai sezonai Vīgants vērtē kā labu, un to atzīst arī viņa treneris. "Mazāk ir sanācis trenēties nekā citus gadus, tāpēc ir krities apjoms, bet domāju, ka tam nevajadzētu ietekmēt rezultātu," skaidro pagājušā gada pasaules čempionāta bronzas medaļas ieguvējs rollerslēpošanā.

Šo pirmdien viņš devās uz Davosu, kur ieradās otrdien. "Spēka ziņā un fiziskā ziņā esmu stiprāks, arī esmu pielicis ātrumā. Ceru, ka izdosies," ar piesardzību par gaidāmo startu pasaules kausa posmā saka 21 gadu vecais Raimo, kura mērķis sprintā esot Top30. "Distancē grūtāk spriest, jo parasti labāka forma man ir pēc jaunā gada, ne sezonas sākumā," piebilst bijušais Madonas BJSS audzēknis.

No visiem trim mūsu vadošajiem distanču slēpotājiem Indulis Bikše, kuram pirms trim mēnešiem palika 25 gadi, ir vecākais, un, tā kā arī atbalstītāju pēdējā laikā īsti nav, tad paša un ģimenes spēkiem ir jāpelna nauda treniņiem un startēšanai. Tāpēc Indulis, kurš citus gadus Latvijas čempionātos krosā, seriālā "Stirnu buks" un Slēpotāju krosā bija demonstrējis savas lieliskās skriešanas iemaņas, šogad tā vietā vairākus mēnešus pavadīja darbā ārzemēs, kā rezultātā viņam vēlāk nekā parasti sanāca uzsākt gatavošanos jaunajai sezonai. Kopš pagājušā mēneša viņš atrodas augstkalnē un šobrīd trenējas Davosā, kur nedēļas nogalē viņam tāpat kā Raimo būs šīs sezonas pirmās sacensības. "Par fizisko formu vēl ir grūti spriest. Šogad ir pasaules čempionāta sezona, tāpēc uzsvars vairāk tiek likts uz to," skaidro Zinta Bikšes dēls un audzēknis, no kura Davosā augstvērtīgus rezultātus vēl nevajadzētu gaidīt. Pasaules junioru čempionāta 17.vietas ieguvējs no Madonas novada līdz šim Davosā pasaules kausā ir startējis trīs reizes, labāko rezultātu distancē sasniedzot 2017.gadā (66.vieta (+2:51 un 67 FIS punkti) no vairāk nekā 100 dalībniekiem), bet sprintā 2019.gadā (71.vieta no 74 dalībniekiem (+16,17 s un 135 FIS punkti).