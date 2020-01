Patrīcija Eiduka 'Tour de ski' sasniegusi Latvijas slēpošanai augstvērtīgus rezultātus

Latvijas labākā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka "Tour de ski" trijos posmos, kuros viņa piedalījās šīs sezonas prestižajā slēpošanas vairāku posmu seriālā, sasniegusi kārtējos labākos rezultātus Latvijas sieviešu slēpotāju vidū, kā arī vienus no pašiem augstvērtīgākajiem rezultātiem, ko jebkāds no mūsu slēpotājiem, arī vīriešu, jebkad ir paveicis, informē slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis.

Kokneses novada pārstāve 10km distancē brīvajā stilā ar intervāla startu bija tikai 12 sekunžu attālumā no trīsdesmitnieka, izcīnot37.vietu 60 dalībnieču konkurencē, kas ir pārliecinoši labākais rezultāts Latvijas sieviešu vidū un otrs labākais Latvijas slēpošanas vēsturē aiz Induļa Bikšes 2017.gada janvārī iegūtās 27.vietas "Tour de ski" pēdējā posmā,

Kā jau iepriekš tika ziņots, Latvijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka bija plānojusi veikt tikai pusi no "Tour de ski", t.i., piedalīties pirmajos trijos posmos. Šajos trijos startos viņa no kopumā septiņām uzrādīja priekš Latvijas slēpošanas teicamus rezultātus.

"Tour de ski" iesākumā 10 km distancē brīvajā stilā ar masu startu 19 gadus vecā latviete pārspēja vairāk nekā 20 sāncenses un ieņēma 54.vietu, pasaules kausā distancē dominējošajai norvēģietei Terēzai Juhaugai piekāpjoties nedaudz virs divām ar pusi minūtēm (2:38) un nopelnot 130 FIS punktus. Lai arī FIS punktu izteiksmē netika sasniegts tik augstvērtīgs rezultāts, tomēr aiz muguras tika atstātas tādas slēpotājas kā sešas reizes pasaules kausa posmos trīsdesmitniekā iekļuvusī vāciete Laura Gimlere, pēdējo 10 mēnešu laikā divas reizes trīsdesmitniekā pabijusī amerikāniete Jūlija Kerna, pasaules čempionāta U23 grupas desmitnieka slēpotāja Vilma Nissinena no Somijas.

Otrajā sacensību dienā sprintā brīvajā stilā polietes Justīnas Kovaļčikas komandā trenējošai Eidukai pirmo reizi karjerā pasaules kausa posmos izdevās iekļūt piecdesmitniekā. Viņa sprinta kvalifikācijā no73 dalībniecēm uzrādīja 48.laiku, līderei pusotra kilometra trasē piekāpjoties 12,27 sekundes, bet līdz ceturtdaļfinālam jeb labāko trīsdesmitniekam pietrūka trīs sekunžu. Nopelnītie 77 FIS punkti ir ne tikai viņas, bet arī visu Latvijas slēpotāju otrs labākais rezultāts šāda līmeņa sacensībās, jo 2019.gada pasaules čempionātā Zēfeldē pati Eiduka sprintā sasniedza 75 FIS punktu rezultātu. Neviens no mūsu vīriešiem šāda līmeņa sacensībās (pasaules kausa posmi, Olimpiskās spēles, pasaules čempionāti – aut.piez.) sprintā nav ieguvuši zem 100 FIS punktiem, bet mūsu sievietes, vismaz pēdējos divdesmit gados, nav bijušas pat tuvu 150 FIS punktiem. Latvietes pārākumu nācās atzīt vairākām augsta līmeņa slēpotājām kā, piemēram, olimpiskajai čempionei Šarlotei Kallai, kura šobrīd nav tuvu savai labākajā formā tomēr karjeras laikā tieši sprintā viņa vairākas reizes ir iekļuvusi finālā, piecas reizes kāpjot uz goda pjedestāla, bet divas reizes no tām uz augstākā pakāpiena. Aiz Eidukas palika arī pēdējā gada laikā sprintā pasaules kausa posmos trīs reizes trīsdesmitniekā tikusī francūziete Delfīna Klodē, 2018.gadā Olimpiskajās spēlēs trīs reizes desmitniekā tikusī un pērn pasaules čempionātā divas astotās vietas ieguvusī austriete Terēze Štadlobere.

Vecgada pēdējā dienā trešajā posmā dalībnieces vēlreiz sacentās 10km distancē brīvajā stilā, tikai šoreiz ar intervāla startu. Un te slēpotāja no Vecbebriem, kura ir otra jaunākā tūres dalībniece, turpināja augšupejošo tendenci un spēja pakāpties vēl par vienu desmitu augstāk, pirmo reizi ierindojoties starp labākajām četrdesmit. Pagājušajā gadā pasaules čempionātā Austrijā P.Eiduka ar sprintā iegūto 36.vietu arī bija četrdesmitniekā, tomēr pasaules čempionātos ir četras pārstāves no valsts, bet 31.decmbrī "Tour de ski" 10km distancē uz starta izgāja 10 norvēģietes, 8 krievietes, 6 zviedrietes, 5 amerikānietes. Sākums nebūt neliecināja, ka pirmo reizi Latvijas slēpotāju dāmu konkurencē pasaules kausā ieraudzīsim četrdesmitniekā. Pirmajā kontrolatzīmē 1,7km Patrīcija līderei zaudēja jau gandrīz pusminūti un atradās 54.vietā (tas skaidrojams ar to, ka 1,7km kontrolatzīmē varēja pelnīt bonusa punktus un daudzas sāka ļoti ātri, bet mūsu slēpotāja pēc bonusa punktiem nedzinās – aut.piez.). Turpinājumā atpalikšana no līderēm kļuva daudz pakāpeniskāka, un finišā Ingus Eiduka audzēkne un meita no uzvarētājas Juhaugas atpalika mazāk nekā 2 minūtes (1:49,2). Šajā distancē gan klasikā, gan slidsolī pēdējos divdesmit gados citas Latvijas slēpotājas vadošajām iepalika no 5 līdz 10 minūtēm, bet Patrīcija ir pirmā, kas zaudēja mazāk nekā divas minūtes.

Nopelnītais 61 FIS punkts ir viņas augstvērtīgākais rezultāts šāda līmeņa sacensībās. Turklāt no ieskaites punktiem pasaules kausa kopvērtējumā šķīra tikai 12 sekundes. Tik tuvu trīsdesmitniekam pasaules kausa posmos, kurus var pielīdzināt tādiem klasiskiem pasaules kausa posmiem, nav bijis neviens no mūsu slēpotājiem. Protams, Indulis Bikše 2017.gadā izcīnīja vēsturisko 27.vietu, taču tad bija palikuši 40 dalībnieki un tas bija ļoti specifisks posms (pret kalnu slēpošanas kalnu), kāds ir tikai "Tour de ski" pašās beigās.

Patrīcija Eiduka ir atgriezusies Latvijā, nedaudz atpūšoties un patrenējoties, bet 11.janvārī viņai paredzēts nākamais starts sprintā brīvajā stilā pasaules kausa posmā Drēzdenē. Tikmēr I.Bikše turpinās cīnīties atlikušajos trīs posmos savā ceturtajā "Tour de ski".