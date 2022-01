'Pekina 2022': LOK aicina Slēpošanas federāciju Bikšes jautājumā pieņemt pienācīgi pamatotu lēmumu

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas sēdē piektdien nolemts aicināt Latvijas Slēpošanas federāciju (LFS) atkārtoti izskatīt jautājumu par olimpisko kvotu vīriešu konkurencē, vēsta LOK.

Jau vēstīts, ka LSF Induļa Bikšes vietā apstiprinājusi Robertu Slotiņu dalībai Pekinas olimpiskajās spēlēs, jo vaino Bikši nepatiesu ziņu sniegšanā presē un federācijas tēla graušanā. Kā šonedēļ ziņoja laikraksts "Latvijas Avīze", par pēdējām domstarpībām finanšu jautājumos sportista tēvs un treneris Zintis Bikše konsultējies policijā.

LOK izpildkomitejas sēdē tika uzklausīti LSF viceprezidenta Gunāra Ikaunieka un slēpotāja Bikšes pārstāvja un trenera Zinta Bikšes viedoklis. Pēc tā LOK lēma LSF valdi līdz 2022. gada 23. janvāra pulkten 12.00 attālināti sasaukt valdes sēdi, tās ietvaros veicot pārrunas ar Zinti un/ vai Induli Bikši un Robertu Slotiņu un/ vai viņa pārstāvi, atkārtoti izskatot jautājumu par dalības kvotas izmantošanu distanču slēpošanā vīriešiem ziemas olimpiskajās spēlēs un formulējot pienācīgi pamatotu federācijas lēmumu.

Sēdē attālināti jāpiesaista LOK Izpildkomitejas pārstāvi Edgaru Pukinsku un LOK Atlētu komisijas priekšsēdētāju Guntu Vaičuli, kā arī – pie iespējas – profesionālu mediatoru. Līdz līdz 2022. gada 23. janvāra pulksten 20.00. LSF par pieņemto lēmumu jāinformē LOK.

"Ņemot vērā, ka par sportistu nominēšanu dalībai olimpiskajās spēlēs pilnā mērā gan praktiski, gan tiesiski ir atbildīga attiecīgā sporta veida federācija, šādā kārtā pieņemts Latvijas Slēpošanas federācijas lēmums pieņemams izpildei," teikts LOK paziņojumā. LOK valdei tika uzdots, nosakot otrās dalības kvotas izmantošanu distanču slēpošanā vīriešiem, vadīties no Latvijas Slēpošanas federācijas pieņemtā lēmuma.

Pats Bikše cerēja, ka viņš varēs atgūt sākotnēji piešķirto kvotu. Strīds esot par to, ka slēpotājs no federācijas nav saņēmis finansējumu, lai gan Madonas pašvaldība pārskaitījusi LSF četrus tūkstošus eiro par četriem tās sportistiem, no kuriem katram pienākas pa tūkstotim. Savukārt Puida laikrakstam norādīja, ka nauda esot pieejama un citiem mērķiem netiek tērēta, bet sportists pats neesot pieteicies, ne pieprasījis avansā, ne atskaitījies par izdevumiem.

Vēl nedēļas sākumā Latvijas kvotas tika piešķirtas vadošajam slēpotājam vīru konkurencē Raimo Vīgantam. Sieviešu konkurencē kvotas piešķirtas Patrīcijai Eidukai, Kitijai Auziņai, Esterei Volfai, Samantai Krampei un Baibai Bendikai.