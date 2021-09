Vīriešu kērlinga izlases aizvadīs sagatavošanās turnīru Tallinā

Jau otro nedēļas nogali pēc kārtas Igaunijas galvaspilsētā Tallinā norisināsies Pasaules kērlinga tūres posms. Šoreiz no 23. līdz 25. septembrim vīriešu komandas sacentīsies sestajā "WCT Tallinn Mens Challenger" turnīrā, ieskaitot arī Latvijas olimpisko un Eiropas čempionāta izlasi, ziņo Latvijas Kērlinga asociācija (LKA).

Kopumā sacensībās startēs 18 komandas no Lietuvas, Latvijas, Norvēģijas, Somijas, Spānijas, Vācijas, Šveices, Zviedrijas, Igaunijas, Skotijas, Nīderlandes un Ungārijas. Sadalītas trijās grupās pa sešām, komandas izspēlēs apļa turnīra kārtu. Pēc tās labākās nokļūs ceturtdaļfinālā, lai turpinātu cīņu par "WCT Tallinn Mens Challenger 2021" titulu.

Olimpiskajai izlasei, kuru pārstāv Jelgavas kērlinga komanda (skips – Krišs Vonda), šis būs pēdējais pārbaudes turnīrs pirms došanās uz Turcijas pilsētu Erzurumu, kur no 10. līdz 15. oktobrim norisināsies olimpisko spēļu pirms-kvalifikācijas turnīrs. Pamata kārtā Tallinā viena no olimpiskās izlases grupas spēcīgākajām uzskatāma Kamerona Brīsa komanda no Skotijas, tomēr nevar nepieminēt allaž stipros šveiciešus un zviedrus.

Savukārt "CC Riga" komanda ar Mārtiņu Trukšānu skipa pozīcijā šogad Latviju pārstāvēs Lillehamerē, Norvēģijā 20. līdz 27. novembrī notiekošajā Eiropas čempionātā. Tallinas turnīrs dos iespēju noskaidrot, kas vēl uzlabojams. Līdzīgi kā olimpiskajai izlasei, arī Trukšāna komandai grupā ir gan Skotijas, gan Šveices, gan Zviedrijas komandas, kuras Latvijas kērlingistiem liks krietni pasvīst. Tāpat nedrīkst norakstīt vāciešus un arī Igaunijas vīriešu izlasi, kura nesen kā uzvarēja Latvijā rīkotajā "Riga Open II 2021" turnīrā.

JKK/Smilga spēļu grafiks:

/23.09./ 15:45 – G.Ezsols (Ungārija)

/24.09./ 13:45 – K.Brīss (Skotija)

/24.09./ 21:55 – A.Šnaiders (Šveice)

/25.09./ 10:50 – F.Nīmans (Zviedrija)

/25.09./ 19:15 – B.Klomps (Nīderlande)

CC Riga/Trukšāns spēļu grafiks:

/23.09./ 18:40 – Dž.Kreiks (Skotija)

/24.09./ 08:15 – M.Hosli (Šveice)

/24.09./ 16:20 – B.Kapps (Vācija)

/25.09./ 13:45 – E.Veltsmans (Igaunija)

/25.09./ 21:55 – D.Magnusons (Zviedrija)