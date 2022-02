KOK hokejisti pārvar nepiekāpīgās Dānijas pretestību un iekļūst pusfinālā

Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) hokeja komanda trešdien Pekinas olimpiskajās spēlēs ceturtdaļfinālā ar rezultātu 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) pārspēja Dānijas valstsvienību, iekļūstot pusfinālā.

Spēles 13. minūtē Vadims Šipačovs izmantoja teicamu Ņikitas Guseva piespēli gar vārtiem un deva KOK izlasei vadību. Dāņi turpinājumā izteikti spēlēja no aizsardzības, gaidot, savas iespējas uzbrukumā. Tādu viņi sagaidīja 23. minūtē, kad ieguva vairākumu. Pēc Markusa Lauridsena metiena ripa no Matiasa Bau nonāca pie Frana Nīlsena, kurš precīzi meta no vārtu kreisās puses.

Tomēr 35. minūtē krievi atguva vadību, spēcīgi un precīzi metot Ņikitam Ņesterovam. Trešajā trešdaļā Dānijas izlasei bija vairākas labas vārtu gūšanas iespējas. Mikels Bedekers no tuvas distances trāpīja pa vārtu stabu, bet vēlāk Vjačeslavs Vojnovs bloķēja Mikela Olesena metienu tukšos vārtos, kad rupju kļūdu aiz vārtiem pieļāva krievu vārtsargs Ivans Federovs.

Vojnovs brīdi vēlāk vairākumā guva vārtus un nodrošināja savai komanda uzvaru.

Pusfinālā KOK hokejisti spēkosies ar Slovākijas valstsvienību, kas savā ceturtdaļfinālā ar 3:2 pēcspēles metienu sērijā pārspēja ASV. Par pusfinālu vēl cīnīsies Somija un Šveice, kā arī Zviedrija un Kanāda.