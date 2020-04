Roberts Stenlijs – Šajā jomā sāku strādāt, jo pametu lielu amerikāņu juridisko firmu Briselē. Es nebiju pilnībā pārliecināts par to, kādu vēlos savu nākamo darbu. Man bija iespēja sākt strādāt privātajā sektorā kā advokātam, bet es nebiju pārāk sajūsmināts par to. Vēlējos attālināties no jurisprudences pēc pieciem gadiem šajā lielajā kompānijā. Tobrīd pat nezināju par tādu aģenta profesiju. Es gan zināju, ka Eiropā ir vairākas komandas, kas meklēja amerikāņu spēlētājus. Tās sūtīja trenerus un vēl vismaz vienu cilvēku uz ASV, lai šos spēlētājus rekrutētu.