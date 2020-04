'Rīgas Laiks' spēlētāju dzimšanas gadi 1957. gads – Valdis Valters;

1967. gads – Džonatans Edvardss, Ainars Bagatskis;

1969. gads – Arne Jākobsons, Donalds Vaitsaids;

1970. gads – Raivo Otersons;

1974. gads – Sergejs Kiseļovs;

1975. gads – Edvīns Miezers, Guntis Lukševics, Mareks Bajārs;

1976. gads – Agris Cimdiņš, Kaspars Vilcāns, Sandris Smildzējs;

1977. gads – Andis Pogiņš, Kristaps Purnis, Renārs Miķelsons;

1978. gads – Kaspars Kambala.





Valdis Valters (SWH/"Dumle" un "Rīgas Laika" galvenais treneris) – "Rīgas Laiks" bija tāds pirmais eksperiments. Mēs paņēmām visus, ko varēja savākt no ielas, un sākām trenēt. Bija nepieciešama kaut kāda pārmantojamība. Tie bija 1975., 1976., 1977. gadi, [Kaspars] Kambala jau tur bija kā 78. gads. No tiem gadiem sāka veidoties tā komanda.



Edgars Jansons (SWH/"Dumle" un "Rīgas Laika" menedžeris) – Tie visi puikas beidza vidusskolas. Tieši vasarā Valters izdomāja, ka viņš tos čaļus savāks zem vienas komandas. Gan viņa skolas audzēkņus, gan no Valmieras, no Cēsīm, no Jūrmalas. Viņus visus savāca, pieteica Latvijas Basketbola līgas dublieru čempionātam, plāns – "Sidneja 2000" [olimpiskās spēles].