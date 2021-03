Šobrīd nav pamata šaubīties par Krievijā izstrādātās Covid-19 vakcīnas "Sputnik V" kvalitāti un efektivitāti, tomēr liela problēma ir šīs vakcīnas ražošanas jauda – tā raidījumā "Spried ar Delfi" atzina Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks Kaspars Tārs. Tikmēr žurnāliste Aleksandra Poleščuka daudzu Latvijas iedzīvotāju vēlēšanos vakcinēties tikai ar "Sputnik V", pat atsakoties no iespējas to darīt ar citām vakcīnām, skaidroja ar neuzticību politiķiem. Viņasprāt, situāciju varētu uzlabot maksimāli izolējot politiķus no komunicēšanas par vakcīnām un ļaujot to darīt mediķiem un zinātniekiem.

Jau vēstījām, ka Eiropas zāļu aģentūra (EZA) pagājušonedēļ oficiāli uzsāka vakcīnas "Sputnik V" pāatrināto vērtēšanu. Pozitīva secinājuma gadījumā šī vakcīna varētu tikt izmantota vakcinācijas procesa pret Covid-19 nodrošināšanai visā Eiropas Savienībā. Žurnālā "The Lancet" publicētā pētījumā šī vakcīna uzrādījusi gandrīz 92% efektivitāti pret Covid-19. Tikmēr pētījumu firmas SKDS aptaujā 44% Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka vēlētos potēties tieši ar šo vakcīnu.

Tomēr Tārs "Spried ar Delfi skaidroja – kaut par vakcīnas efektivitāti šobrīd nav pamata bažīties, Krievijas iespējas saražot pietiekamu vakcīnu daudzumu rada šaubas par tās pieejamību. Līdz februāra vidum bijuši saražoti tikai astoņi miljoni "Sptunik V" devu, kamēr, piemēram, "Pfizer" vakcīnas – jau 60 miljoni. "Sputnik V" tiek ražota sešās dažādās rūpnīcās Krievijā un, kaut noslēgti līgumi par ražošanas uzsākšanu arī citās valstīs kā Dienvidkoreja un Itālija, zinātnieks vērtēja, ka sagatavošanās tam aizņems vēl vairākus mēnešus.

Jāpiebilst, ka Krievija lepojas, ka šobrīd jau noslēgti līgumi par 1,2 miljardu "Sputnik V" devu piegādi visā pasaulē. Latvijas veselības ministrs Daniels Pavļuts (A/P) ir tikai pieļāvis, ka gadījumā, ja EZA vakcīnu apstiprinās, Latvija varētu apsvērt tās iegādi.

Tikmēr žurnāliste Poļeščuka jautāta par krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju skepsi pret rietumos ražotajām vakcīnām norādīja, ka tā sakņojas uzticības krīzē Latvijas politiķiem. "Šeit ir viens risinājums - maksimāli izolēt politiķus no šīs komunikācijas, un atļaut runāt zinātniekiem un ārstiem," viņa norādīja.

Piedāvājam noskatīties raidījuma nozīmīgākās epizodes: