"Pandēmijas sākumā, kad lielveikalos bieži redzēja cilvēkus cimdos, un neviens nepagāja garām dezinfekcijas līdzeklim, to neuzsmidzinot uz rokām. Šobrīd tiešām ir tā, ka retais pieiet un diezgan pamesti tie dezinfekcijas stendiņi ir jebkurā sabiedriskā vietā," daloties savos novērojumos par to, kā izpaužas "atslābums" no pandēmijas, raidījumā "Spried ar Delfi" sacīja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Bērnu slimību klīnikas virsārste Gunta Laizāne.

