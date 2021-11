"Mūsu līgumā ir atrunātas specifiskas situācijas, kādā veidā tas tiek regulēts – šobrīd mums nav radušās problēmas līgumu izpildē un mēs sagaidām, ka šādas problēmas pie saprātīgi pesimistiskiem būvniecības inflācijas rādītājiem neradīsies," tā piektdien raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja SIA "Eiropas Dzelceļa līnijas" Projektu ieviešanas un vadības departamenta direktors Einārs Jaunzems, runājot par būvniecības izmaksu pieauguma ietekmi uz dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" projekta ieviešanu. Tomēr viņš secināja: "Gadījumā, ja šī būvniecības inflācija sasniegs neiedomājamus apjomus, protams, mums var rasties sarežģījumi."

Jaunzems pauda uzskatu, ka ar būvniecības inflāciju saistītu jautājumu risinājumā varētu palīdzēt citu valstu pieredze: "Tādā ziņā mēs neesam unikāli, mēs esam kontaktējušies ar līdzīgiem pasūtītājiem Rietumvalstīs – Vācijā un Francijā, kur viņi apgalvo, ka jau cieš no šīm problēmām un jau ir nonākuši līdzīgā situācijā. Viņi meklē risinājumus un būs jau tos atraduši, pirms mūs šī problēma sasniegs, un tad mums būs iespēja pasmelties no viņu pieredzes."

Runājot par būvniecības izmaksu pieauguma ietekmi uz Eiropas finansējumu "Rail Baltica" projektam, AS "RB Rail" Sadarbības ar stratēģiskajiem partneriem un komunikācijas departamenta vadītājs Ģirts Bramans secināja: "Finansēšanas avots ir Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ("Connecting Europe Facility"), un trīs Baltijas valstis šobrīd diskutē par jauno pieteikumu, kuru mēs iesniegsim janvārī, apņemoties izpildīt konkrētas aktivitātes konkrētā laikā par konkrētām naudām."

Bramans skaidroja: "Eiropas partneri sagaida skaidrību un gatavību šīm aktivitātēm, lai tā nebūtu "zaļa" ideja, tādēļ ir svarīgi, cik mēs esam prātīgi un kādus ciparus katrā no šīm sadaļām ieliekam. Viņš norādīja, ka finansējuma aprēķini tiekot rūpīgi izvērtēti: "Piesakoties šīm aktivitātēm, mēs projekta ietvaros kopā ar ekspertiem no trim Baltijas valstīm veicam kritisku analīzi par to, vai ar šīm aktivitātēm, tajā skaitā, ar sasniedzamajiem laika termiņiem un paredzēto finansējumu esam bijuši pietiekami reālistiski."

"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

Paredzēts, ka "Rail Baltica" izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem. Plānots, ka "Rail Baltica" dzelzceļa līnija būtu gatava satiksmei 2026. gadā.

