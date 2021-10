Uzņēmums "Rīgas satiksme" ir vērsies Veselības inspekcijā aizdomās par to, ka daļa tā nevakcinētajiem darbiniekiem šobrīd izsniegot slimības lapu, piešķirtas nepamatoti – tā raidījumā "Spried ar Delfi" atklāja uzņēmuma vadītāja Džineta Innusa. Viņa arī norādīja, ka uzņēmums sekos valdības noteiktajai kārtībai, un no 15. novembra no darba varētu tikt atstādināti aptuveni 200 nevakcinēti tā darbinieki.

