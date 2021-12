Pirms nedēļas Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) zinātnieki paziņoja, ka ir konstatējuši jaunu Covid-19 variantu ar lielu skaitu mutāciju, un vainoja to straujā Covid-19 infekcijas gadījumu skaita pieaugumā. Reaģējot uz to, tika ieviesti jauni, stingri ceļošanas ierobežojumi uz vairākām Āfrikas dienvidu valstīm. Pasaules veselības organizācija jaunajai mutācijai piešķīrusi apzīmējumu "omikrons", kas ir grieķu alfabēta 15. burts. Par to Alina Lastovska 2. decembrī pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" runās ar Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūta direktori Andu Ķīviti-Urtāni un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Zinātniskās padomes priekšsēdētāju Jāni Kloviņu.

Jaunais Covid-19 variants rada "augstu vai ļoti augstu" risku Eiropai, piektdien brīdināja Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC).

ECDC savā draudu novērtējuma ziņojumā atzīmēja, ka vēl ir "ievērojama neskaidrība par omikrona varianta pārnesamību, vakcīnu efektivitāti, atkārtotas inficēšanās risku un citām īpašībām".

Jaunais vīrusa variants jau konstatēts vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, piemēram, Beļģijā un Nīderlandē.

Savus jautājumus raidījuma viesiem varat iesūtīt šī raksta komentāros vai rakstot uz e-pastu spried@delfi.lv.