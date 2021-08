Plānots, ka no rudens sabiedriskās televīzijas kanāls LTV7 pārstās rādīt saturu mazākumtautībām, to pārceļot uz LTV veidotu interneta multimediju platforma mazākumtautību iedzīvotājiem. Paralēli Saeimā tiek spriests par jauna sabiedriskās televīzijas kabeļkanāla izveidi mazākumtautībām. Par to kā arī par krievvalodīgās mediju vides kvalitāti Latvijā kopumā Monika Cālīte 27. augustā raidījumā "Spried ar Delfi" runāja ar Latvijas žurnālistu asociācijas (LŽA) valdes priekšsēdētāju Iļju Kozinu un LŽA izcilības balvu kategorijā "Veikums mazākumtautību valodā" nupat ieguvušo "Delfi" žurnālisti Kristinu Hudenko.

Kā ziņots Saeimā šobrīd tiek izskatīs likumprojekts, kas paredz, viedot jaunu kabeļkanālu mazākumtautību valodās, lai novērstu būtisku sabiedrisko mediju raidījumu krievu valodā auditorijas samazināšanos un Krievijas propagandas televīziju popularitātes pieaugumu Latvijā. Tas paredzēts, lai līdzsvrotu ietekmi, kas varētu rasties saturam krievu valodā no LTV7 tiekot pārceltam uz interneta platformu rus.lsm.lv.

Tāpat jau vēstījām, ka "rus.delfi.lv" autoru Kristinas Hudenko un Kristīnes Moisejevas multimediālais projekts "Kod.lv", kas ieguva balvu tuvplānā pēta latviešu kodu un aspektus, kas to veido – šlāgermūzika, divi Aleksandri Grīni, kapusvētki, prāta spēles, latviešu kino un citi. Šogad balvai bija nominēti trīs Hudenko sadarbībā ar citiem autoriem tapuši darbi, bet "Delfi" kopumā saņēma astoņas nominācijas.