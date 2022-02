"Stiprini stipros" laikā piedāvājām arī piecus ar akciju saistītus raidījumus, no kuriem divi iepazīstināja ar konkrētu cilvēku stāstiem, bet trīs apskatīja galvenās aktualitātes saistībā ar aprūpi mājās un ziedošanas kultūru Latvijā. Šogad pirmo reizi raidījumā viesojās arī kāds no iepriekšējo gadu varoņiem – Ances Keitas mamma Agnese Lielmane pastāstīja par to, kā ziedotāju atbalsts veicinājis meitenes izaugsmi un kā viņa dzīvo pašlaik.