Top 10: ģimeniskas filmas un multfilmas Ziemassvētku gaidās

Daudziem skatītājiem jau ilgus laikus ir pazīstama formula: "Ziemassvētki = Kevins", un kurš gan var tos vainot, jo Kevina Makalistera ēverģēlību valdzinājumam ir ārkārtīgi grūti pretoties. Par to arī nav jākaunās, jo šīs filmas popularitāte (lasīt: kvalitāte) nav nekāda nejaušība – tās "tēvs" ir astoņdesmito un arī deviņdesmito gadu Holivudas leģenda, populārāko un sirsnīgāko filmu ("The Breakfast Club", "Sixteen Candles", "Beethoven", "Flubber" un neskaitāmas citas) autors Džons Hjūzs, kuram šis bija viens no iemīļotākajiem scenārijiem. "Disney+" platformas legālā pieejamība dod mums viena klikšķa pieeju arī filmas 2021. gada rīmeikam "Home Sweet Home Alone", lai personīgi pārliecinātos par to, ka agrāk zāle bija zaļāka un Ziemassvētku ģimenes filmas – sirsnīgākas un kvalitatīvākas. Tā ir!