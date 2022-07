11 vietas, kur šovasar brančot Rīgā

Portāls "LiveRiga" apkopojis jaunāko informāciju par kafejnīcām un restorāniem, kur Rīgā un Mārupē iespējams baudīt gardu branču un vēlus, nesteidzīgus vasaras rītus lieliskā kompānijā.

"Annas dārzs", Mūkusalas iela 44

Foto: Live Riga

Vieta, kur dārza noslēpties no pilsētas burzmas un baudīt ilgas brīvdienu brokastis. Branči notiek sestdienās, svētdienās no pulksten11.30 līdz 14.30. Cena bērniem (5-12 g.v.) 12,50 eiro. pieaugušajiem 25 eiro.

"Osta", Matrožu iela 15

Foto: Live Riga

Vēlbrokastis ar skatu, kuru laikā var vērot kuģīšus un jahtas. Kā pats restorāns raksta, šī ir vieta, kurā pazaudēt laika izjūtu un vienam otru atrast. Branči notiek svētdienās no pulksten 11 līdz 15. Cena 19 eiro.

"Innocent Cafe", Blaumaņa iela 34-2

Foto: Live Riga

Viena no rīdzinieku iecienītākajām un mīlētākajām vēlo brokastu vietām galvaspilsētā. Klasiskas brokastu receptes gurdeniem brīvdienu rītiem. Branči notiek sestdienās un svētdienās no pulkst 9 līdz 16. Cena 17,99 eiro.

"Čarlstons", Blaumaņa iela 38/40

Foto: Live Riga

Klasiskas un oriģinālas receptes, kas pieejamas arī vēlo brokastu piedāvājumā jau 23 gadus. Branči notiek sestdienās, svētdienās no pulksten11 līdz 15. Cena bērniem (7-15 g.v.) 10 eiro, pieaugušajiem 25 eiro.

"Bbārs Restorāns", Doma laukums 2

Pašā Vecrīgas sirdī svētdienās no pulksten 12 līdz 15 gaida kolosāla kompānija, mūzika un bagātīgs vēlo brokastu piedāvājums.Cena bērniem (7-15 g.v.)10 eiro, pieaugušajiem 20 eiro.

Foto: Live Riga

"Kas dārzā", Radio iela 1

Kasdārzā piedāvā individuāli servētas brīvdienu vēlās brokastis ar labākajām veltēm, kuras var atrast teju katrā kārtīgā lauku dārzā. Branči notiek sestdienās, svētdienās no pulksten 11 līdz 16. Cena 15 eiro, veģetāriešiem 12 eiro.

Foto: Live Riga

"La Kanna", Tērbatas iela 5

Kad gatavot brokastis mājās piezadzies slinkums, pašā pilsētas centrā sagaidīs omulīgs brančs, kas ilgst līdz pat pavēlai pēcpusdienai. Branči notiek darba dienās no pulksten 9 līdz 12, sestdienās un svētdienās no 10 līdz 14.30. Cena bērniem 8 eiro, pieaugušajiem18 eiro.

Foto: Live Riga

"Miers Gastrobārs", Audupes iela 15/17

"Ciemos, bet kā mājās" – tā par sevi raksta gastrobārs "Miers". Šeit ir iespēja nobaudīt vafeļu brokastis, kas nudien garšos kā mājās! Branči notiek svētdienās no pulksten 12 līdz 14. Cena bērniem (līdz 12 g.v.) 8 eiro, pieaugušajiem 14 eiro.

Foto: Live Riga

"Fabrikas restorāns", Balastu dambis 70

Šeit, Daugavas krastā, izdosies baudīt ne tikai izsmalcinātas garšas kādā no 4 brokastu komplektiem, bet arī burvīgu skatu uz vecpilsētu.Branči notiek sestdienās, svētdienās no pulkstn12 līdz 14. Cena 16 eiro.

Foto: Live Riga

"Hercogs Mārupe", Vītiņu iela 4

Pavisam netālu no Rīgas, ģimenes restorānā "Hercogs Mārupe" tiek klāti bagātīgi vēlo brokastu galdi – remdēt izsalkumu šeit būs vieglāk par vieglu. Brančs notiek katru dienu no 11 līdz 14. Cena 45 eiro 4 personām.

Foto: Live Riga

Grilbārs "Gastronome", Krasta iela 68a

Īstā vieta jūras velšu cienītājiem! Izsmalcinātajā branča piedāvājumā dažādas delikateses, zupas, salāti, kā arī, protams, dažādi deserti. Branči notiek darba dienās no pulksten12 līdz 20, sestdienās no 11 līdz 20, svētdienās no 11 līdz 17. Cena 2 personām - 55 eiro, bērniem (5-10 g.v.) - 10,50 eiro.