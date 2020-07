7 starptautiskas vietnes, kur tiešsaistē mācīties dažādu valstu ēdienu gatavošanu

Tā kā koronavīruss šogad padarījis ceļošanu par sarežģītu un pat potenciāli bīstamu izklaidi, jādomā jaunas idejas, kā sevi iepriecināt atvaļinājumā. Kā būtu ar garšu ceļojumu? Iepazīt jaunus produktus un apgūt jaunas prasmes šobrīd ir iespējams, pat nepametot savu mājokli. Šoreiz stāstīsim par iespējam apgūt ēst gatavošanu tiešsaistes nodarbībās pie dažādās pasaules malās mītošiem profesionāļiem.

Pavārmākslas nodarbības allaž ir bijis lielisks veids, kā ceļojuma laikā vislabāk izprast konkrētās valsts kultūru, jo visiem ir zināms, ka tieši ēdiens ir viena no lietām, kas savieno un apvieno visu cilvēci. Kopīga ēst gatavošana ļauj ieskatīties ne tikai svešzemju garšu pasaulē, bet arī tajā, kā cilvēki dzīvo, kādi ir viņu ieradum un rituāli, gatavojot ēdienu.

Kaut virtuāla komunikācija, protams, nekad pilnībā neaizstās kontaktēšanos aci pret aci, taču, kamēr pasaule ir kļuvusi mazāk pieejama, nekā tas bija savulaik, "Skype", "Zoom" un cits tiešsaistes vietnes mums sniedz iespēju vismaz virtuāli apmeklēt vietas, uz kurām mēs vēlētos doties. Daudzi ceļotāju iecienīti galamērķi ir ātri reaģējuši, pielāgojoties, lai arī tiešsaistē būtu pieejama saistoša informācija, piemēram, dažādu valstu tradicionālo virtuvju populārāko ēdienu gatavošanas nodarbības. Iespēja apgūt pavārmākslu šādā veidā ir abpusēji izdevīgs pasākums – tu iegūsti jaunas zināšanas, bet itāļu omīte, kas māca taisīt makaronus vai taizemiešu šefpavārs, kas stāsta, kā pagatavot aromātisku vists kariju – ienākumus iztikai. Iedvesmojoties no portāla "Chowhound", piedāvājam septiņas tiešsaistes platformas, kas piedāvā apgūt dažādu pasaules garšu pieredzi, neizejot no mājām.

Airbnb Experiences

View this post on Instagram A post shared by Airbnb (@airbnb) on Jun 21, 2020 at 10:10am PDT

"Airbnb Experiences" līdz šim piedāvāja iespēju dažādās valstīs gūt unikālu ēst gatavošanas pieredzi, ciemojoties mājās pie ēst gatavošanas entuziastiem dažādās pasaules malās. iespēju vietējos iedzīvotājus savās dzimtenēs rīkot unikālas kultūras tikšanās. Reaģējot uz situāciju, vietnei šobrīd ir izveidota tiešsaistes platforma, lai virtuālie ceļotāji varētu apgūt, piemēram, tādas nodarbības kā "Bali veģetārie ēdieni mājās gaumē", "Argentīnas steiks un čimičuri mērce". Te iespējams izbaudīt arī cita veida pieredzes, kas saistītas ar ēdienu, piemēram, "Satiec manas bites" vai "Viss par olīveļļu".

Nodarbību vadītāji paši nosaka cenas. Tā kā pakalpojums ir pavisam jauns, daži prasa tikai 3 eiro par personu, bet vidējā nodarbības cena ir aptuveni 13 eiro par personu.

Eatwith

View this post on Instagram A post shared by eatwith (@eatwith) on May 28, 2020 at 12:33pm PDT

"Eatwith" pirms krīzes piedāvāja ceļotājiem ne tikai ēdiena gatavošanas nodarbības, bet arī iespēju baudīt maltīti kopā ar vietējiem iedzīvotājiem organizētās grupas vakariņās vai ekskursijās. Nesen izveidotā tiešsaistes ēdienu gatavošanas vietne aicina "ienes pasauli savā virtuvē". Cenas svārstās no aptuveni 17 līdz 27 eiro vienai personai.

The Chef and The Dish

Izmantojot šo vietni, šefpavārs no gandrīz jebkuras pasaules valsts, izmantojot "Skype", var tiešsaistē pievienoties tev tavā virtuvē. Katrs šefpavārs pārstāv un prezentē savas valsts virtuvi – tev tikai atliek izvēlēties. Vietne piedāvā arī ēdiena gatavošanas nodarbību "Kas ir tavā ledusskapī?", kad šefpavārs konsultē un iesaka, ko pagatavot, improvizējot un aiztaupot tev došanos uz veikalu pēc produktiem. Cena – aptuveni 130 eiro par meistarklasi diviem dalībniekiem.

Cozymeal

View this post on Instagram A post shared by Cozymeal Cooking Classes (@cozymeal) on Jul 1, 2020 at 12:15pm PDT

No japāņu suši līdz itāļu ņokiem – "Cozymeal" caur "Zoom" savieno potenciālos garšu ceļotājus ar šefpavāriem. Cena – apmēram 25 līdz 35 eiro par meistarklasi. Lielāko daļu nodarbību vada ASV šefpavāri, bet galvenā uzmanība tiek pievērsta starptautiskiem ēdieniem, tostarp autentiskai spāņu paeljai, ieskatam Indijas un Meksikas tradicionālajās virtuvēs. Visas nodarbības ir interaktīvas un vairākas no tām tiek organizētas arī tiešraidē no citām valstīm, piemēram, no Itālijas, mācot pagatavot tradicionālo pastu "Carbonara" vai savirpināt pastu sicīliešu labākajās tradīcijās.

AirKitchen

View this post on Instagram A post shared by airKitchen弁当部 (@airkitchen_official) on Feb 17, 2019 at 5:28am PST

Šī Japānā jaunizveidotā vietne darbojas līdzīgi kā "AirBnb Experience". Mājas pavāri no dažādām pasaules piedāvā meistarklases, izmantojot "Skype" vai "Zoom". Lielākā daļa nodarbību ir orientētas uz Japānas virtuvi, sākot no populāriem ielu ēdieniem līdz mājās gatavotām nūdelēm, taču "AirKitchen" piedāvā arī meistarklases no visas pasaules, ieskaitot Poliju, Taizemi un Portugāli. Cena par nodarbību svārstās no aptuveni 8 eiro līdz 45 eiro.

Traveling Spoon

View this post on Instagram A post shared by Traveling Spoon (@travelingspoons) on Jul 5, 2020 at 6:05am PDT



Šis ir vēl viens ceļotāju iecienīts resurss, kas ātri pārorientējies, piedāvājot pakalpojumus virtuālo ceļotāju vajadzībām. Ir pieejamas gan grupu, gan privātas nodarbības, un dažas nodarbības ir gudri sadalītas populārākajās kategorijās, piemēram, makaronu gatavošana, veģetāri ēdieni, ģimenei draudzīgas maltītes un maizes gatavošana. Cenas parasti ir 22 eiro par pirmo viesi un 12 eiro par katru papildu ekrānu.

YesChef

View this post on Instagram A post shared by YesChef Official (@yeschefhq) on Jun 22, 2020 at 9:01am PDT



"YesChef" ir uz dalības (mēneša, gada vai bezlimita) maksu balstīta platforma, kas dalībniekiem dod piekļuvi pasaulslavenu šefpavāru video gatavošanas nodarbībām. Nobela Miera prēmijas nominants, šefpavārs Žozē Andrēzs, itāļu miesnieks Dario Čečini, korejiešu BBQ speciālists Edvards Lī un "delikatešu karaliene" Nensija Silvertona – tie ir tikai daži no grandiem, kas kvalitatīvos, izsmeļošos video atklāj savus pavārmākslas noslēpumus.