Aizvadīts 'Latviabeerfest'; pārdotākais alus – beļģu 'Leffe', mīlētākais – pašmāju 'Labietis'

Baltijā lielākajos alus svētkos "Latviabeerfest" šogad kopumā realizēti apmēram 60 tūkstoši litri alus. Apmeklētāju aptaujā par šā gada festivāla iecienītāko zīmolu atzīta darītava "Labietis", tomēr lielākos alus pārdošanas apjomus sasniedza beļģu alus zīmols "Leffe", informē festivāla sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Auziņa.

Pirmo reizi festivālā notika arī nozares veterānu salidojums, kas pulcēja 14 leģendārus alus brūverus, kuri katrs Latvijas slavenākajās darītavās miestiņu bija darījuši 20, 30 un pat 45 gadus.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad festivāls Rīgai piesaistījis tūkstošiem tūristu – apmēram 65 procenti no apmeklētājiem bija viesi no tuvākām un tālākām zemēm. Būtiski, ka daudzi no viņiem uz Latviju bija atceļojuši tieši tādēļ, lai apmeklēt alus svētkus.

Aizvadītajā nedēļā – no 22. līdz 26. maijam – Vērmanes dārzā, kur risinājās tradicionālie alus svētki "Latviabeerfest 2019", pašmāju un ārvalstu darītavas apmeklētājiem piedāvāja iespēju nobaudīt kopumā vairāk nekā 500 dažādus alus veidus. Papildus tam, citādu garšu cienītājiem plašā klāstā bija pieejami arī dažādi bezalkoholiskie dzērieni – kvass, limonādes, bezalkoholiskais alus un citi, kā arī vīns un sidrs. Savukārt populāri ēdināšanas uzņēmumi ikvienam sniedza iespēju dzērienu papildināt ar gardu ēdienu.

Apmeklētāju aptaujās tika noskaidrots, ka šogad mīlētākais un iecienītākais aizvien ir darītavas "Labietis" alus. Tomēr par pārdotāko miestiņu kļuva beļģu alus "Leffe". Par spilgtāko festivāla jaunpienācēju apmeklētāji atzina alu "Keo" no Krētas.

Ar pārliecinošu balsu vairākumu apmeklētāji par šā gada festivāla labāko alus stāstnieku atzina lielisko brūveri Jāni Rudzīti ar zīmolu "IndieJānis", bet eksotiskākā dalībnieka gods piešķirts franču zīmolam "Kronenbourg", kas pirmo reizi alus svētku vēsturē apmeklētājiem atklāja, cik lieliski alus sader ar austerēm. Kopumā piecās "Latviabeerfest 2019" dienās notiesātas 4300 austeres, kas kļuva par milzīgu pārsteigumu gan franču alus pārstāvjiem, gan arī svētku apmeklētājiem un dalībniekiem.

Balvu par visplašāko alus piedāvājumu vienuviet šogad saņēma beļģu alus telts saimnieks no "Beers.lv", kas visu piecu festivāla dienu garumā viesiem sniedza iespēju baudīt 29 dažādus beļģu alus veidus. Savukārt par atraktīvāko pārdevēju nosaukts Roberts Cerus, kurš smaidīgs, pretimnākošs un gatavs atbildēt pat uz āķīgākajiem jautājumiem, viesus uzņēma "Riga Craft Beer Weekend" alus teltī.

Organizatori kā nozīmīgu šā gada alus svētku "Latviabeerfest" notikumu atzīmē alus nozares veterānu salidojumu, kas organizēts sadarbībā Latvijas alus darītāju savienību, saņemot Cēsu un Bauskas alus darītavu atbalstu. "Kopā ar Latvijas alus darītāju savienības prezidentu Vladimiru Barskovu un darītavas "Teika" vienu no īpašniekiem Mārtiņu Andžu pirmo reizi apņēmāmies vienkopus saaicināt alus nozares ekspertus, kas, būdami tehnologi un brūveri leģendārās alus darītavās, garda miestiņa darīšanai veltījuši teju visu darba mūžu. Bijām apzinājuši vairāk nekā 20 veterānus, kas "Tērvetes", "Vārpas", "Aldara", "Rīgas" (vēlāk "Kimmel"), "Ilgezeem", "Piebalgas", "Bauskas" un "Cēsu" alus darītavās nostrādājuši vismaz 15, bet lielākoties 20 un vairāk gadus. Savulaik, strādājot brūžos, viņi mēdza dalīties savā pieredzē un cienīja viens otra viedokli. Vēlākos gados vairāki no viņiem par mūža ieguldījumu nozares attīstībā saņēma Latvijas alus gada balvas "Par mūža ieguldījumu". Tomēr vienkopus ilggadējie alus darītāji, kas nozares attīstībai veltījuši visu darba mūžu, līdz šim ne reizi nebija aicināti. Nolēmām, ka Baltijā vērienīgākie alus svētki ir īstā vieta, lai situāciju labotu un visi alus ražotāju saimei piederīgie, kas desmitiem gadu gādājuši par to, lai latvieši galdā varētu celt gardu miestiņu, saaicinātu kopā. Ir prieks, ka uz satikšanos atbrauca 14 veterāni, kas ne vien priecājās viens otru satikt, bet labprāt arī dalījās domās par mūsdienu alus darīšanas tendencēm, modi un jaunumiem," stāsta viens no veterānu satikšanās iniciatoriem, "Cēsu alus" pensionāru kluba vadītājs Kārlis Tomsons, kurš pats pie alus darīšanas strādājis turpat 35 gadus.

Alus svētkos nozares veterāni ar gandarījumu vērtējuši to, cik pozitīvās noskaņās aizrit svētki, cik plaši tie ir apmeklēti un cik bagātīgs ir alus klāsts, ko daudzās darītavas piedāvā. Tiesa, paši seniori aizvien par īsteno alu atzīst vien klasisko – lāgera tipa miestiņu, ko gadiem ilgi brūvējuši arī paši. Savukārt plašais meistaralus darītāju piedāvājums un alus ar dažādajām garšām, viņuprāt, ir interesants dzēriens, kas gan par īstu alu nebūtu uzskatāms. Taču īpaši pārsteigti veterāni bija par to, cik bieži festivālā dzirdamas dažādas svešvalodas.

"Mēs visi bijām vienisprāt, ka "Latviabeerfest" ir unikāls un alus nozarei būtisks pasākums, kas ne vien popularizē alus darīšanas un baudīšanas tradīcijas un kultūru, bet arī piesaista Rīgai būtisku tūristu pieplūdumu. Tas, ka "Latviabeerfest" ir iekļauts starptautiskajā labāko alus festivālu ceļvedī ir milzīgs sasniegums, kas par Rīgu un Latviju ļauj uzzināt ievērojamam potenciālo tūristu skaitam. Varam būt lepni par to, ka Rīgā šāds starptautiski augstu vērtēts notikums risinās un priecājamies, ka nākamajā vasarā "Latviabeerfest" svinēs jau savu 10 jubileju," rezumējot alus nozares veterānu viedokli teic Kārlis Tomsons.

Lūk foto ieskats festivāla norisē.