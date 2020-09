Ar negaidītu vērienu aizvadīts pirmais ielu ēdiena festivāls Daugavpilī

Aizvadītajā nedēļas nogalē, kad Daugavpilī tika svinēti Rīgas ielas svētki, ar negaidītu vērienu aizvadīts arī pirmais ielu ēdiena festivāls, portālam "Tasty" vēsta Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras tūrisma informācijas konsultante Karolina Dedele.

Dedele norāda, ka festivāla dalībnieki nebija gaidījuši tik lielu cilvēku pieplūdumu, dažiem dalībniekiem jau pēc dažām stundām bija jādodas papildināt savus pārtikas krājumus. Kopumā visas dienas garumā festivālā iegriezās vairāki tūkstoši apmeklētāju. Apmeklētājiem bija iespēja baudīt iegādātos ēdienus turpat uzstādītajā teltī pie galdiņiem.

Visas dienas garumā muzikālu noskaņu radīja dziedātājs Arturs Gruzdiņš, dziedātājas Diāna Paško un Jussendo, ģitārists Jegors Kovaikovs, kā arī Daugavpils jauniešu instrumentālā grupa.

Kopumā pirmajā festivālā piedalījās 13 Daugavpils restorāni un kafejnīcas: restorāns "Plaza", restorāns "Odesa Mamma", kūrorts "Silene Resort & Spa", meksikāņu restorāns "Tex Mex", kā arī retro kafejnīca "Ēdnīca Nr. 1", kafejnīca "Chill&Grill", "XL Burritos", "Coffee 2 Go", kafijas nams "What about coffee?, "Peka bakery", "Bērnu varavīksne" un alus darītava "Pabeerzner".